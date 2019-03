Unas pequeñas vocaciones

Todavía hay más niños que de mayores quieren ser bomberos que 'influencers'. Por eso, y para que no decaiga la vocación de una de las profesiones más valoradas y necesarias de la sociedad, ayer el parque de Roces del servicio de Salvamento y Extinción de Incendios abrió un año más al público las puertas de sus instalaciones.

A lo largo del día pequeños y mayores pudieron recorrer las dependencias, subirse a uno de los camiones de salida e incluso utilizar una de las mangueras con las que acuden a los siniestros. Si de forma habitual son ellos los que acuden allí donde se les llama, ayer hicieron de anfitriones para recibir a los ciudadanos.

01:45 Vídeo. Los más pequeños se convierten en bomberos por un día / CANAL 10

Hay quien ya es habitual y no falta a la cita anual. Pablo Menéndez tiene nueve años y todo el empeño en llegar a formar parte de un parque de bomberos. «Desde pequeño quiero ser bombero, me parecen muy valientes y me gustaría algún día poder trabajar con ellos», explica el niño mientras revisa de arriba a abajo uno de los camiones y analiza al detalle cada uno de los botones. Su madre asegura que no hay día en el que Pablo no quiera ver «algún vídeo de una intervención de bomberos».

Como él, unas 200 personas visitaron las instalaciones de Roces a lo largo de la jornada. Las visitas se enmarcan en las actividades organizadas con motivo de las actividades del patrón, San Juan de Dios, cuyo acto central tuvo lugar la semana pasada con la presencia de las autoridades municipales. Además, el fin de semana pasado organizaron una marcha cicloturista para recordar a José Antonio Regueiro y José Ramón Bulnes, sus dos compañeros fallecidos en un accidente en 2005 cuando se dirigían a sofocar un fuego en la parroquia de Fano.

Porque lejos de lo vistoso y llamativo de la profesión, los bomberos se juegan la vida en prácticamente todas las salidas que a diario atienden, desde incendios en viviendas o locales, intervenciones en fugas de combustibles o rescates en lugares de difícil acceso, entre otros muchos. A lo largo del año pasado, llevaron a cabo 2.272 servicios, la mayoría salvamentos.