La Empresa Municipal de Aguas (EMA) ha iniciado una llamativa obra en plena playa de Poniente después de que se descubriera que habían aparecido dos importantes hundimientos en el arenal, en las inmediaciones de las instalaciones de Talasoponiente. Lo primero que están haciendo los técnicos es tratar de localizar el origen del problema, ya que justo por esa zona pasa una antigua conducción de la EMA que se sospecha sea la causa de los hundimientos.

En concreto, dicha conducción discurre bajo la playa de Poniente y finaliza debajo del espigón de Talasoponiente. Según explica el Ayuntamiento de Gijón, lo que se está haciendo ahora es tratar de identificar el origen de los hundimientos, por lo que una gran pala ha comenzado a excavar hasta llegar al nivel de la conducción. Será entonces cuando se pueda identificar el problema y solucionar la pérdida de arena que se está produciendo en los últimos días. Una vez reparada la avería, la playa será repuesta a su estado original.

La obra es llamativa ya que consiste un gran hoyo de unos seis metros de diámetro, ubicado al lado de la línea de pleamar y a unos 40 metros del edificio de Talasoponiente. Además, se ha vallado una superficie de unos veinte por diez metros, donde se procede al acopio de la arena que se está retirando.

No se sabe aún lo que ha pasado, pero parece que una filtración de la conducción deja escapar agua, licuando la arena de la parte superior que, en principio, acabaría arrastrada en la bahía. Ese sería el problema más sencillo de solucionar, si bien no se tendrá la certeza de lo que ocurre hasta que se llegue al punto exacto de la tubería.

Aprovechando el buen día de ayer, fueron muchos los gijoneses que paseaban por las inmediaciones del arenal de Poniente e, incluso, se acercaban al vallado para comprobar qué era lo que estaban haciendo lo operarios de la EMA.

Se trata de una conducción antigua, aunque no se ha especificado de cuándo dataría. Parece, no obstante, que no formaría parte de las conexiones que ofrecen servicios al edificio de Talasoponiente, ya que estas discurren por el dique curvo de Fomento y se desvían bajo el pequeño espigón que separa la playa de las instalaciones balnearias.

La de Poniente ya se ha convertido en una de las principales playas del municipio, a pesar de que solo tiene 25 años, cumplidos el año pasado. Se trata de un arenal artificial ubicado sobre el pedrero y es por ahí por donde discurre la problemática conducción.