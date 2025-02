La Policía Local inspecciona el Chas tras detectarse un nuevo vertido en el Piles

MARCOS MORO GIJÓN. Sábado, 2 de noviembre 2019, 02:04 | Actualizado 08:52h. Comenta Compartir

La unidad de Vigilancia Ambiental de la Policía Local inspeccionó a principios de esta semana las instalaciones del Club Hípico Astur (Chas) tras la detección de un nuevo vertido contaminante en el río Piles. Un vertido que fue confirmado ayer por el concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín.

Martín aseguró que su departamento dispone de «pruebas gráficas» del alivio ilegal en el Piles y anunció que en los próximos días se le abrirá un expediente sancionador a la entidad privada infractora. Una entidad cuyo nombre no obstante no quiso desvelar aún, explicó el edil de IU, porque aún no ha habido comunicación oficial desde el Ayuntamiento de la apertura de este expediente a la parte causante.

El concejal remarcó que «se acabaron en Gijón los tiempos en que daba igual lo que pasase con el río porque nadie miraba para él. A partir de ahora a quien vierta al Piles lo vamos a descubrir y vamos a actuar. No vamos a seguir tolerando que se contamine el río», advirtió.

El presidente del Chas, Jesús Kocina, confirmó ayer a EL COMERCIO la visita de los agentes de la Policía Local a las instalaciones del club «el lunes o el martes». Sin embargo, defendió que no se han vertido aguas fecales procedentes de la entidad hípica al Piles y que «es fácil de demostrar».

Kocina consideró que la inspección tuvo probablemente su origen en una denuncia vecinal. Según afirmó, es cierto que «hay una tubo que echa agua y que vierte al río» desde un pozo de acumulación situado en terrenos públicos de parque y fuera de las instalaciones hípicas. Un pozo que el presidente del Chas reconoce que fue utilizado años atrás por el club para bombear sus aguas residuales a la red de saneamiento, pero que hace tiempo que no desagua nada procedente del Chas, «porque la sede social lleva tiempo cerrada, como cosa de dos años. No hay ningún tipo de actividad dentro de ella y está pendiente del inicio de obras por parte del gimnasio Metropolitan». «Los baños y la cocina de la sede social hace tiempo que no funcionan (no generan aguas negras) y el bombeo desde el club está anulado. Por tanto, no hay ningún vertido; cuando llueve lo que rebosa en ese pozo de acumulación son aguas pluviales», argumenta Kocina.

Obviamente, apunta el dirigente del club hípico, la bomba existente tendrá que volver a conectarse en algún momento cuando Metropolitan concluya las obras en la parte que gestiona para volver a verter en la red de alcantarillado.

En el caso de que le llegue algún requerimiento municipal, Kocina avanza que encargará análisis para demostrar que «el agua que sale del Chas está limpia».

A falta de que el Ayuntamiento confirme, como todo apunta, que ha abierto expediente al Chas, Aurelio Martín asegura que, aunque no se hable día a día del estado del Piles, desde su departamento no cesan de trabajar para intentar frenar su deterioro. Además de un plan de renovación de la red de saneamiento que está elaborando la Empresa Municipal de Aguas, también han hecho un diagnóstico de la situación y tienen preparado el borrador del programa de actuación sobre el río.

Los análisis realizados de las aguas del Piles dieron, hace algunas semanas, cifras muy altas de presencia de bacterias fecales (E.coli) en el tramo entre Las Mestas y la desembocadura. Todo ello acompañado de malos olores y aparición de peces muertos que llevaron incluso al cierre parcial preventivo de la playa al baño en septiembre. Este problema tiene dos causas: una de ellas, los alivios de los colectores de saneamiento que se producen cuando llueve intensamente y otra, los posibles vertidos ilegales cuyo origen es lo que está estudiando la Empresa Municipal de Aguas. En el caso de los peces muertos también se apuntó a la asfixia por la proliferación excesiva de algas, por lo que se ha encargado un estudio específico sobre la descomposición de estos organismos acuáticos y su impacto en el ecosistema del río a una empresa especializada.

El concejal de Medio Ambiente avanzó que en quince días presentará el diagnóstico de la EMA sobre el Piles, que ofrecerá una foto completa del estado del río en su tramo urbano y será la base para corregir los problemas de salubridad que se han agravado en los últimos meses.

En ese diagnóstico de la EMA se incluirán las infraestructuras de saneamiento de la empresa de aguas y de otras instalaciones en el entorno del río como el Palacio de Deportes, el Grupo Covadonga o el propio Club Hípico Astur.

300.000 euros para el río

Además de ese diagnóstico, Martín tiene previsto dar a conocer un plan de actuaciones determinadas, centrado entre otras cuestiones en las deficiencias existentes en la red de saneamiento, para empezar a revertir la situación del río. El presupuesto de la EMA aprobado esta semana en consejo de administración reserva en su capítulo de inversiones (12,1 millones de euros) 300.000 euros para las primeras actuaciones en el curso bajo del Piles. Martín señaló ayer que esta partida es «indicativa» y podría incrementarse más adelante si fuera necesario.

El concejal de Medio Ambiente también destacó que su petición de colaboración a otras administraciones para que se involucren en la búsqueda de soluciones para el Piles ha dado sus frutos. «El Principado tiene predisposición a colaborar y también desde el punto de vista económico», celebró Martín, quien también ha encontrado receptividad en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para ayudar al Consistorio gijonés con el tramo de su competencia.