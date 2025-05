«Me gustan los desafíos y cuidar de las personas. No vengo del mundo de la banca. Estuve 35 años en el sector primario. Sé ... lo que es venir desde abajo y trabajar duro, por eso acepté el reto de ser presidente de la entidad», afirma José Ramón Fiaño (Pervera, Carreño, 1961) a EL COMERCIO, días antes de la celebración de la asamblea general de la Caja Rural de Gijón (que preside), el próximo 7 de junio, en la Universidad Laboral, cuando se celebrará el 60 aniversario de la entidad.

–Accedió a la presidencia en enero de 2022...

–Y parece que fue ayer. Sigo con la misma fuerza e ilusión. De 1.184 votos, solo obtuve tres en contra y una abstención. Eso es un apoyo incondicional para seguir día a día trabajando.

–¿Volverá a presentarse a las elecciones en 2026?

–Supongo que sí. Además, según los estatutos es un mandato corto, en este acaso de dos años en lugar de cuatro. Será seguramente el final ya de mi trayectoria profesional.

–¿De qué está más orgulloso de estos años de presidencia?

–De mejorar el clima laboral, de gran labor social que hacemos para con los más desfavorecidos, el refuerzo del conocimiento de marca, que se ha incrementado enormemente en los últimos tres años en la ciudad, y del aumento considerable de los beneficios porque es una forma de asegurar el futuro de la entidad, tanto para empleados como para generaciones futuras. Cuando llegué teníamos medio millón de beneficios, ahora son cuatro.

–¿No hay fusión por tanto a la vista?

–Ni la hay ni la necesitamos. A mi me gusta decir que no usamos media, solo usamos calcetines y podemos caminar solos muy bien. Nuestras ratios de eficiencia están en 33,32% frente al 43 o 45% de los grandes entidades bancarias.

–¿En qué consisten esas ratios?

–Significa que para ingresas 100 euros, Caja Rural de Gijón tiene que gastar 33 euros frente a los 43 o 45 de los grandes bancos.

–Siempre le hemos escuchado decir que no se juega con el dinero de los demás.

–Exacto. El dinero no es nuestro tenemos que velar por la rentabilidad que le damos a nuestros socios. De hecho, este año vamos a pagar muy bien la participación y remunerar el capital al 4,5%. Es el doble del precio del dinero.

-Los socios ya están esperando la asamblea general del 7 de junio en la Universidad Laboral.

–Llevamos meses inmersos en un ritmo frenético. Tenemos confirmadas más de 50 autoridades y 800 personas. Desde Madrid me preguntan: «¿Cómo lo hacéis?», y yo les respondo porque aquí somos más que una entidad bancaria, somos la caja de las personas. El trato, la atención y la dedicación a cada persona es la base de todo. Somos uno de los emblemas de la ciudad por nuestro compromiso con ella y así seguirá siendo.

–¿Por qué tiene tanto éxito este encuentro que además este año coincide con el 60 aniversario?

–Así es, este año será aún más especial porque hacemos seis décadas de historia. Pero la asamblea general de Caja Rural es toda una cita y un acontecimiento en la vida gijonesa comparable al Hípico, la Feria de Muestras o los fuegos. Familias y amigos quedan ese día para acudir al encuentro y después comer y verse. Es un orgullo de pertenencia a la caja y para nosotros aún más. Será una gran fiesta en la que celebraremos una veintena de sorteos, entre ellos, un viaje internacional.

–¿Habrá alguna otra novedad?

–Vamos a presentar un nuevo logo, ya que hace 36 años que no se modernizaba. Será innovador, creativo, vinculado a la ciudad y por supuesto, llevará la palabra 'Rural'. Va a gustar mucho.

–¿Más cambios a la vista?

–La apertura de la nueva sucursal en la Plazuela a principios de 2026, lo que supondrá el cambio y traslado de la sucursal que tenemos en la calle Dindurra, y la remodelación de varias oficinas. Se invertirá cerca de un millón de euros en modernizar las sedes 2,3 y 4, y paulatinamente continuaremos con el resto. Es una apuesta de calidad para nuestros trabajadores y clientes .

–¿Caja Rural de Gijón siempre ha sacado pecho por su equipo humano?

–Y lo seguiremos haciendo y apostando por la igualdad. Contamos con cinco directoras y cinco directores y el 51% de los 45 empleados que hay son mujeres.

–¿Y por la atención de tú a tú?

–La gente quiere tener una oficina a la que acudir en persona. Otros bancos cierran sus locales pero nosotros somos una entidad que velamos por nuestros mayores y participamos en los homenajes que se celebran en las 25 parroquias de Gijón.

–La Fundación es otra de las grandes apuestas, ¿verdad?

–Es un eje de acción fundamental. El 12% de la Caja van a la Fundación. El pasado año hicimos 345 actividades y nuestro compromiso abarca muchos campos: ayudas a personas en situación de vulnerabilidad, campañas contra el acoso escolar, apoyo a entidades como la Cocina Económica, la Asociación contra el Cáncer, la Casa Malva, Fundación Hombre, Los Serenos, etc. Siempre intentamos estar donde nos necesitan.

–Y sin olvidar jamás el campo.

–Siempre digo que está en nuestro ADN. Con el campo nacimos y siempre estaremos a su lado, tanto aportando cobertura como por ejemplo con el tema de asesoramiento o gestión de las ayudas de la Política Agraria Común.

–¿Qué cree que va a ocurrir con el acceso a la vivienda?

–No veo una solución a corto plazo. La bajada de tipos de interés no compensa la subida de precios. Los sueldos son justos y la oferta en Gijón es muy pequeña frente a una demanda creciente y unos precios de alquiler que no descienden. Así no salen las cuentas y no van a bajar los precios de las viviendas. Es más, auguro que durante los próximos dos años seguirán subiendo.

–Y no olvidamos San Antonio...

–Nadie puede faltar a la Feria de San Antonio. Está todo el mundo invitado los próximos 13 y 14 de junio.