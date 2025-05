El PSOE cree que Siente Xixón sigue sin cumplir con la normativa vigente

E. C. Martes, 20 de mayo 2025, 20:22 Comenta Compartir

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Gijón cree que las nuevas bases de la convocatoria para el programa Siente Xixón siguen incumpliendo la normativa vigente tanto en materia de licencias como de ruido. Para la concejala Carmen Eva Pérez Ordieres, las condiciones incluidas en esas bases no buscan una solución y advierte de que hasta que no se modifique la ley regional de espectáculos públicos, un cambio actualmente en trámite, se sigue incurriendo en las mismas irregularidades que ya señalaba el fallo judicial que determinó su suspensión. «Es necesaria una reforma de la ley desde el ámbito autonómico que permita ejecutar con garantías el programa. Están sacando unas bases que no solucionan el problema y que probablemente el juzgado va a parar, porque tienen prácticamente las mismas cláusulas», advirtió.

El PSOE considera además que «Foro y PP son plenamente conscientes del incumplimiento legal en el que está sumido el programa y, pese a ser conocedores de ello, optan por mantener un modelo que se ha tumbado». En este sentido, su concejala aboga por una fórmula basada en la contratación de artistas y la posterior difusión de estos eventos en espacios públicos. «Sería una alternativa inmediata para el sector cultural, que sí ofrece garantías. Facilitar espacios públicos a colectivos culturales y artísticos frenaría las consecuencias de la suspensión del programa Siente Xixón y beneficiaría a los artistas locales, además de impulsar el uso de espacios públicos que están en muchas ocasiones infrautilizados».

Por su parte la patronal de hostelería y turismo Otea consideró que tanto Siente Xixón como Siente Gijón Terrazas representan «una apuesta innovadora y un acierto», ya que «no solo enriquece la vida cultural de Gijón, sino que incentiva la actividad económica al proporcionar nuevos atractivos y contribuye a la desestacionalización del turismo, brindando además un valioso escaparate a jóvenes creadores». Considera además «un paso adelante» la inclusión en este programa de las terrazas al aire libre y los merenderos, «para que sirvan como escenarios para conciertos y actuaciones de pequeño formato». Celebró que Gijón sea «pionero» en este tipo de iniciativas a invitó a otros ayuntamientos «a tomar este programa como ejemplo para replicarlo en otros lugares».