El PSOE elegirá su candidato a la Alcaldía por primera vez entre tres aspirantes E. C. José Ramón Tuero y Constantino Vaquero dan el paso el último día para competir con la exconsejera Ana González MARCOS MORO GIJÓN. Jueves, 27 septiembre 2018, 03:35

Los cerca de 1.300 militantes de la Agrupación Socialista de Gijón -la más grande por número de afiliados de Asturias- deberán elegir su candidato a la Alcaldía, por primera vez en su historia, entre tres aspirantes. Dos hombres y una mujer. El director general de Deporte, José Ramón Tuero, y el presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja y miembro de la ejecutiva local de Ardura, Constantino Vaquero, decidieron ayer, último día para postularse, inscribirse para competir en las primarias con la candidata oficialista, la exconsejera de Educación y Cultura, Ana González. Hoy empieza la recogida de avales (basta con un 5% del censo de afiliados) y el proceso se prolongará hasta el 1 de noviembre.

José Ramón Tuero (Gijón, 1971) fue el primero en presentar por la mañana su precandidatura. Lo hizo acompañado de la histórica militante Leónides Noval y de la exconcejala Pilar Pintos. Tuero aseguró que se decidió «después de haber meditado mucho y haber consultado como muchas compañeras y compañeros del partido que no se sienten representados en el actual clima de confrontación». El precandidato defendió que «ya es hora de olvidar el debate de nombres propios y empezar a hablar de qué queremos y qué vamos a ofertar como colectivo de cara a las próximas elecciones». «En el PSOE parece haberse instaurado la política de blanco o negro y somos muchas las personas que creemos firmemente que debemos avanzar y construir sin etiquetas, sin lastres», señaló.

José Ramón Tuero defendió que la militancia está ante «una gran oportunidad para votar sin ataduras, sin etiquetas, a quien quiera y a quien quiera libremente elija presentarse, sin imposiciones». Y remarcó que lo importante es «centrar el esfuerzo de toda la militancia socialista en trabajar para conseguir sacar a la ciudad del estancamiento y el letargo en la que permanece desde hace siete años debido a la inacción de Foro». El objetivo, según el director general de Deportes, «es volver a ser un referente en el municipalismo español».

Ana González, jaleada por 50

«Si no soy conocida en Gijón, ya me daré a conocer» y «no tengo claro que sea tan desconocida como me quieren hacer pasar». Con esa declaración de intenciones irrumpió poco después seis de la tarde de ayer la candidata oficialista y exconsejera de Educación y Cultura, Ana González (Oviedo, 1963), en la Casa del Pueblo, para inscribir su precandidatura.

González fue jaleada por medio centenar de militantes al grito de «candidata» y «alcaldesa» durante su parada para realizar declaraciones a los medios de comunicación. Entre los apoyos visibles se encontraban varios miembros de la ejecutiva local de Ardura, que aseguraron acudir a «titulo personal», exconcejales como Carmen Veiga y Hortensia Fernández, y el edil en activo Celso Ordiales.

La hasta ahora responsable de Igualdad de la Ejecutiva regional de Adrián Barbón destacó que se presenta «arropada y acompañada por mucha gente» y que su objetivo es liderar un proyecto para «recuperar el espíritu de Gijón», el estilo de la ciudad del que quedó prendada cuando acudió a vivir a la ciudad en 2011, procedente de Madrid, para formar parte del grupo municipal socialista. «Cuando vine a vivir aquí la ciudad era superdinámica, divertida, culta, atrevida, ejemplar en muchos sentidos, y exploraba sus posibilidades». «La gente de Gijón se sentía realmente satisfecha y gozaba de su ciudad», remarcó. Una imagen que contrapuso con el momento actual «tras ocho años de gobierno del partido de Álvarez-Cascos con la alcaldesa Moriyón», durante los cuales, según ella, «la ciudad no solo se ha paralizado sino que ha retrocedido». «Ahora el PSOE va a coger las riendas para recuperar ese espíritu de Gijón, devolviendo Gijón a la propia Gijón y a la gente que vivimos aquí», defendió, al tiempo que abogó por «estar con la gente y contarle directamente las cosas barrio por barrio» del proyecto socialista.

Para los que cuestionan su falta de pedigrí gijonés González tiró de humor. «Soy nacida en Oviedo de toda la vida. No estoy ni orgullosa ni no orgullosa de serlo. Nací donde estaba mi madre. No se fue a Oviedo para darme una pátina especial», señaló. También explicó que hasta el pasado curso trabajó como docente en el IES Universidad Laboral pero que actualmente trabaja en educación de personas adultas en el CEPA de El Fontán, en Oviedo. «La gente que quiere montar morbo lo puede mirar en el BOPA, porque soy funcionaria», ironizó.

González dijo sentirse «cómoda» con la etiqueta de candidata oficialista, «porque el sector oficial representa el sector que hace poco ganó democráticamente las primarias en la parte orgánica del partido». Mostró su «respeto» al resto de candidaturas y manifestó sentirse orgullosa de su activismo político frente a quienes propugnaban una candidata de consenso independiente para lograr la unidad y la integración. «Quiero estar marcada por el PSOE y el feminismo. No me pienso quitar ninguno de esos ropajes que forman parte de mi identidad», subrayó. De hecho, reivindicó que el PSOE históricamente en Gijón ha sido un partido activista, porque cree en la acción política para transformar. «De hecho, unos de los problemas de Gijón es la falta de activismos del gobierno de la alcaldesa de Foro, que tiene poco tiempo», zanjó entre risas de sus seguidores.

Con Dulce Gallego

El último en formalizar su precandidatura fue el abogado Constantino Vaquero (Gijón, 1965). Lo hizo acompañado de la exedil Dulce Gallego y la exsecretaria de Organización con Santiago Martínez Argüelles, Blanca Esther Aranda. Vaquero dijo dar este paso animado por compañeros y compañeras que me apoyan y por responsabilidad». «El partido necesita en este momento de consensos, acuerdos y unidad y yo creo que puedo contribuir a ello para salir fortalecidos de cara a la pelea electoral. Tradicionamiente hemos sido un partido inclusivo y de mayorías», indicó.