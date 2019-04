El PSOE se felicita por «desbloquear en ocho meses el proyecto, tras 17 años» El secretario general de la FSA, Adrián Barbón; el consejero Fernando Lastra; la candidata a la Alcaldía Ana González; y el secretario general de los socialistas en Gijón, Iván Fernández Ardura, frente al Museo del Ferrocarril, con miembros de la lista municipal. / PALOMA UCHA «No es electoralista: un ejecutivo tiene que gobernar hasta el último día», defiende la candidata local, Ana González A. COLLADO GIJÓN. Viernes, 19 abril 2019, 02:34

La conexión del Gobierno de España con la FSA, evidenció el secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, «es conocida». Ayuda, reconoció, la presencia de una ministra asturiana en el Ejecutivo -María Luisa Carcedo- y el trabajo de la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso y segunda a bordo del partido a nivel estatal, Adriana Lastra. Una nutrida representación del PSOE se dio cita ayer frente al Museo del Ferrocarril para sacar pecho por la autorización de la firma del convenio del plan de vías, fruto de un trabajo compartido, que también reconoció al Principado y al Ayuntamiento de Gijón. «Asturias vuelve a formar parte de la agenda del Gobierno de España», lo que en opinión de Barbón provoca que otros partidos, que «no hacen más que protestar», estén «en 'shock' porque ven que los grandes debates que había abiertos en esta comunidad están saliendo adelante».

Igual de «satisfecha», la candidata socialista a la Alcaldía, Ana González, aplaudió el espaldarazo a un convenio «que era absolutamente necesario. Los temas no se pueden pudrir y, además, son muy importantes para la nueva ordenación de la ciudad». Cifró el compromiso económico en 1.006 millones (faltan 814 por desarrollar) y destacó el plan de vías como «el primer gran paso para un cambio en la movilidad que va a permitir la reordenación de esa zona, la unión de barrios y que va a marcar cómo nos movemos por Gijón». Es uno de los grandes retos del siglo, que «constituye un programa estelar de aquí a 2030». Aunque eso, aclaró, no significa que las obras del plan no estén listas hasta esa fecha: «Está previsto acabar en 2025», tranquilizó.

La aspirante al bastón de mando respondió a las críticas del edil popular Pablo González, que tildó el anuncio de electoralista. «Lo que ocurre -explicó González- es que al PP todo le parece electoralista. Y cuando venía su ministro y prometía, ¿qué era aquello?», preguntó. La decisión del Consejo de Ministros, ahondó, «no es electoralista. Un gobierno tiene que estar gobernando hasta el último día. Y un gobierno que ha estado diez meses lo que ha hecho es asumir esa responsabilidad». En este sentido, censuró, «lo que pasa es que les molesta porque contrapone su falta de compromiso, su ineficacia y su no saber con el compromiso, la eficacia, el saber y el querer hacer».

Entre la comitiva socialista que se desplazó al Museo del Ferrocarril también se encontraba la vicepresidenta del Gobierno Adriana Lastra, que pronto partió a otro compromiso en Cudillero, y el secretario general del PSOE gijonés, Iván Fernández Ardura. También se dirigió a los medios el consejero de Infraestructuras, y ahora en la lista al Senado, Fernando Lastra. Él se mostró igual de tajante que sus compañeros: «Hemos cumplido». El impulso a la actuación sobre la barrera ferroviaria y el metrotrén, dijo, «convierte hoy a Gijón en el protagonista del fenómeno metropolitano asturiano». No obvió «el trabajo, la dedicación y el esfuerzo» de los socialistas, en todas las instancias. Aunque defendió: «Estamos apartando esta información que damos a la ciudadanía de cualquier contenido electoralista». Igual que en el caso contrario, lanzó con aparente retranca, «tampoco iba a tener ningún electoralismo por parte de los demás».

Por otra parte, aunque no acudió al encuentro en Gijón, la delegada del Gobierno, Delia Losa, elogió que «en apenas ocho meses, Fomento haya desbloqueado un proyecto que llevaba 17 años bloqueado» y que, a su juicio, «resulta fundamental para el futuro de las comunicaciones» en Gijón y en Asturias. Demostrando, incidió, «que Asturias tiene agenda en la Moncloa». De este modo, ha querido agradecer al Ejecutivo de Pedro Sánchez, «el cumplimiento de su palabra, su rigor y su seriedad».