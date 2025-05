El PSOE de Gijón secunda la postura del Puerto y apremia a la alcaldesa a desarrollar Naval Azul

E. C.

Carlos Amado Gijón Jueves, 8 de mayo 2025, 14:44

El PSOE de Gijón llevará al Pleno una proposición para que el Ayuntamiento inicie la redacción del Plan Especial de Ordenación de Naval Gijón y ha urgido a la alcadesa a que «atienda las numerosas peticiones de la presidenta de la Autoridad Portuaria para reunirse y ponerse de acuerdo en cómo se desarrolla la franja marítima, que no es propiedad municpal». Marina Pineda, concejala del PSOE y consejera del Puerto en representación del Principado de Asturias, secundó este jueves la decisión de Nieves Roqueñí de mantener la propiedad de los terrenos que Laureano Lourido se comprometió a ceder gratuitamente al considerar «vital» para la Autoridad Portuaria «mantener el control sobre el acceso a la lámina de agua en esa parte».

Reacia a dar explicaciones sobre lo que acontece en el seno de los consejos portuarios, «por estar sujetos a confidencialidad», sí deslizó que todo el proceso que ha llevado a la situación actual fue una tramitación en la que el anterior presidente portuario no dio demasiada información a los consejeros. «Cuando pregutábamos nos decía que ya nos contarían cuando estuviera avanzado y ya estoy diciendo más de lo que debo», atajó.

Marina Pineda criticó duramente la «inactividad» tanto de la alcadesa como de la concejala de Promoción Económica y segunda del Gobierno local, Ángela Pumeriega, que «aún no han hecho nada para impulsar el desarrollo del polo económico de la economía azul». «Cuando propusiomo crear una clúster pidieron hacer primero una mesa profesional y aún no han hecho nada», señaló. Pineda puso el acento en que «se trata de un ámbito económico en que Gijón puede convertirse en un referente en el norte de España porque ya tenemos centros formativos, un puerto que es de los principales del norte de España, el Oceanográfico, empresas que ya están trabajando en sectores como la acuicultura y energías marinas y el Gobierno local no ha hecho nada», relató.