El PSOE de Gijón exige dar seguimiento a las bajas de la ayuda a domicilio y la teleasistencia

El PSOE de Gijón va a solicitar en el próximo Pleno que el Ayuntamiento establezca un protocolo de seguimiento para conocer las incidencias que ... lleva a los usuarios de la atención domiciliaria y la teleasistencia a darse de baja. La edil socialista Natalia González Peláez explicó este miércoles que su grupo ha detectado «una pérdida de usuarios» de estos dos servicios de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, achacables a «deficiencias en la prestación del servicio o a la mala gestión administrativa».

«Se quejan fundamentalmente en lo que tiene que ver con ayuda a domicilio del cambio constante de auxiliar o en lo que tiene que ver con el pago del servicio de teleasistencia», señaló González. «Y la queja de estas personas sobre todo viene por la falta de acompañamiento ante estas situaciones desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que no se les da una respuesta y no consiguen tener la atención de la trabajadora social de referencia, que muchas veces lo que le indican es que haga su queja en los servicios centrales donde tampoco encuentran una respuesta», relató la edil socialista.

Los socialista reclamarán al Pleno, por tanto, la elaboración de «un protocolo que en el momento en el que una persona se dé de baja de uno de estos servicios se haga un seguimiento de por qué se ha dado de baja, que se intente buscar una solución antes de que se llegue a producir esa baja y, sobre todo, que refuerce la relación de la persona usuaria del servicio con su trabajadora social de referencia».

Natalia González anunció también que van a pedir una evalución externa de estos dos servivios que «permita conocer realmente las necesidades de los usuarios e implementar nuevos servicios». «No olvidemos que seguimos envejeciendo y que si lo que queremos es que las personas estén en su domicilio el mayor tiempo posible, tendremos que dar un servicio de calidad que cubra esas necesidades y por otra parte ese diagnóstico nos va a servir también para futuras licitaciones», añadió.