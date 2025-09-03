El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La edil socialista Natalia González Peláez, este miércoles, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Gijón. C. A.

El PSOE de Gijón exige dar seguimiento a las bajas de la ayuda a domicilio y la teleasistencia

Natalia González reclama un protocolo «para conocer las incidencias que llevan a estas personas a renunciar a estos servicios»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:24

El PSOE de Gijón va a solicitar en el próximo Pleno que el Ayuntamiento establezca un protocolo de seguimiento para conocer las incidencias que ... lleva a los usuarios de la atención domiciliaria y la teleasistencia a darse de baja. La edil socialista Natalia González Peláez explicó este miércoles que su grupo ha detectado «una pérdida de usuarios» de estos dos servicios de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, achacables a «deficiencias en la prestación del servicio o a la mala gestión administrativa».

