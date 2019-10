Puerta grande para el 'Chipirón' Chipirón, en su última tarde sobre el ruedo del Bibio. / D. ARIENZA La Federación Taurina homenajea mañana a Damián Baos por sus 35 años de faena en El Bibio JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Viernes, 25 octubre 2019, 01:46

Damián Baos, más conocido como 'Chipirón', recibirá mañana sábado el homenaje de la Federación Taurina del Principado de Asturias por sus 35 años anunciando con la tablilla los datos de los toros en la Feria de Begoña, tarea de la que se jubiló en la última edición, con notable aclamación del público en la última corrida. El reconocimiento tendrá lugar mañana, en el Hotel Abba, a las ocho de la tarde, en un acto que tendrá también otros dos protagonistas: el mexicano Isaac Fonseca, que recibirá el premio al Mejor Novillero, y María Ángeles Sanz, presidenta de la peña Las Majas de Goya, integrada solo por mujeres, que recibirá el premio a la Trayectoria Taurina.

Damián Baos, más conocido como 'Chipirón', se jubiló el pasado agosto después de 35 años trabajando en la plaza de toros de El Bibio. Allí conoció a grandes figuras del toreo y, sobre todo, hizo muy buenos amigos entre el albero y el tendido, si bien su zona preferida es siempre fue el callejón, adonde asegura seguirá acudiendo para ver las corridas «ya como espectador». Durante más de tres décadas fue un referente de los aficionados, que le han visto sacar las tablas con la información del siguiente toro y pintar las rayas de la arena. «Un grandísimo trabajador con el que ha sido un privilegio contar durante los 18 años que llevo yo en la plaza. Siempre con ganas de colaborar, cariñoso y simpático», le describe Carlos Zúñiga, responsable del coso gijonés.

Toreó vaquillas

Nacido en Gijón en 1955, los padres de 'Chipirón' llegaron a la ciudad desde Valdepeñas (Ciudad Real) en busca de trabajo para su padre, peón en la construcción y repartidor de carteles taurinos cuando había lidia. De ahí le vino la afición. De niño, mientras estudiaba en La Escuelona, intentaba entrar a la plaza «siempre que podía», hasta que entabló amistad con El Tara, conocido jugador de bolos de La Guía. «Él fue quien me metió a trabajar allí y no he parado de hacerlo hasta el 18 de agosto, que fue la última vez», recuerda.

En El Bibio presenció momentos difíciles como la cogida a Antonio Sánchez Puerto. «Estaba muy cerca y veía cómo le salía un chorro de sangre. Eso me dejó impresionado». También él mismo estuvo a punto de ser cogido por un toro que saltó la barrera. «Me puse a correr como un loco y no me pilló de milagro», asegura. No obstante, también hubo momentos divertidos como aquel en el que El Cordobés le estuvo 'persiguiendo' para cambiarle el carro de pintar la raya por el capote. «Y no lo consiguió porque yo iba muy centrado y le oía venir». A pesar de tanto tiempo entre toreros, nunca quiso coger la alternativa. «De joven hice alguna parodia con un amigo. Íbamos por los pueblos con una plaza portátil y toreábamos unas vaquillas, pero no era lo mío».

Además, el cine fue y es su sueño. Trabajó en películas y series. «Mi favorita es 'Luz de domingo', de Garci. Siempre que tengo un rato, la vuelvo a ver», dice, por su papel «más especial» como edil junto al alcalde de Cenciella, Don Atila. También fue figurante en todas las temporadas de 'Doctor Mateo'. «Me pasaba todos los días en Lastres mientras se rodó. Fue muy divertido», señala. Y salió en películas como 'Campamento Flipy' o el anuncio de la Lotería rodado en Villaviciosa. «El cine es lo que realmente quiero hacer», dice este fontanero de profesión que mañana tendrá un papel, de verdad, protagonista.