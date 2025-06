El Puerto reclama al Ayuntamiento un alquiler por la franja de Naval Gijón para la Semana Negra

Carlos Amado Gijón Jueves, 12 de junio 2025, 07:13 Comenta Compartir

En la víspera de que se cumpliera el plazo que el Ayuntamiento dio al Puerto para culminar la cesión gratuita de la propiedad de la ... franja litoral de Naval Gijón y un día después de que la alcaldesa, Carmen Moriyón, trasladara a Nieves Roqueñí por carta la última reclamación de cumplimiento del acuerdo entre ambas instituciones con el ofrecimiento de creación de una comisión mixta de trabajo, la Autoridad Portuaria trasladó al Ayuntamiento su intención de cobrar el alquiler por dicha parcela aún en disputa para la celebración de la Semana Negra. Es decir, el Puerto no pudo dejar más clara su intención de no atender la reclamación municipal. Tampoco pueden ser más claras las fuentes municipales, que han afirmado a este periódico la firme intención de no abonar cantidad alguna al Puerto por este concepto.

Mientras tanto, los servicios jurídicos municipales trabajan ya en la redacción de la demanda contra El Musel para reclamar la propiedad del terreno en disputa y dar así cumplimiento al acuerdo de la junta de gobierno local, que el pasado 12 de mayo aprobó trasladar a la Autoridad Portuaria un requerimiento formal con un plazo de 30 días que expira hoy. Fuentes municipales señalan que la intención es presentar la reclamación judicial tan pronto como sea posible, una vez concluido el plazo. Como si nada hubiera pasado entre Ayuntamiento y Puerto desde que la última edición del certamen literario echara el cierre el 14 de julio de 2024, el gobierno local recibió ayer un correo electrónico de la Autoridad Portuaria en el que se informa al gobierno local de que «como todos los años, estamos redactando el arrendamiento para la celebración de la Semana Negra de este año 2025». Se pide al Ayuntamiento que confirme y verifique los datos de la concejala de Hacienda María Mitre para la firma del contrato. La diferencia principal respecto a los años anteriores a los que hace referencia la solicitud portuaria es que en este momento 35.000 metros cuadrados de la antigua parcela de los astilleros de Naval Gijón donde se celebrará la próxima edición de la Semana Negra, entre los próximos 4 y 13 de julio, son propiedad municipal, previo pago de 4,7 millones de euros de las arcas públicas, desde el pasado 12 de diciembre, cuando se firmó la escritura de compraventa en el salón de recepciones del Ayuntamiento, con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, de padrino de la operación. El resto, los 3.848 metros cuadrados correspondientes a la franja de 417 metros de longitud y 9 de ancho, son los que están pendientes de cesión gratuita desde el pasado 11 de febrero, cuando la operación recibió el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio del Estado, que autorizaba culminar la operación. Por tanto, la intención del Puerto es cobrar este año al Ayuntamiento por esos terrenos que aún considera de su propiedad y que constituyen el 6% del ámbito urbanístico. Si se aplica este porcentaje a los casi 30.000 euros que abonó el Consistorio el año pasado por el alquiler de la parcela completa, la Autoridad Portuaria, que ya se comprometió con los organizadores de la Semana Negra a invertir 90.000 euros en la instalación de una barandilla antes del certamen, aspiraría a recibir una cantidad de dinero municipal que apenas llegaría a los 1.800 euros. Desafectación en 2014 El Ayuntamiento ha pagado un alquiler a la Autoridad Portuaria por el uso de la parcela de Naval Gijón para la celebración del festival literario desde 2014, cuando los terrenos fueron desafectados del dominio público portuario por orden ministerial a petición del propio Puerto. Dos años antes, ambas instituciones habían suscrito un convenio para el uso por parte municipal de esos espacios gestionados por El Musel con fines de ocio y socioculturales. Sin embargo, los cambios legales derivados de la orden ministerial de desafectación de los terrenos recibida en mayo de 2014, obligaron a dotar de un tratamiento jurídico diferente el acuerdo para su utilización, acorde a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. La redacción de aquel primer contrato de alquiler ya generó discrepancias entre Ayuntamiento y Puerto, con Rosa Aza al frente, no solo por el precio (19.308 euros más IVA), sino también por el clausulado. La mesa de trabajo de El Musel para la mejora de la calidad del aire inicia su actividad con diez empresas La mesa de trabajo para la mejora de la calidad del aire en el Puerto de Gijón, de la que forman parte las empresas que manejan graneles sólidos, quedó constituida ayer, con la asistencia de Nieves Roqueñí, que estuvo acompañada por su director, José Luis Barettino, y los responsables de Transición Ecológica, Mónica Arenales; de Comunidad Portuaria, Miguel Vallina; de Operaciones, Alejandro Coto, y de Seguridad, Pablo Cabriffose. Por parte de las empresas que cuentan con autorización APCA (actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera) participaron representantes de Álvargonzález, Bergé, Comercial Asturiana de Graneles, Consginaciones Asturianas, EBHI, Enregy Fuel Hormigones Nalón, Lissan Coal, Marítima del Principado, Tudela Veguín y TYC La Mata. En esta reunión, según un comunicado emitido ayer por el Puerto, Nieves Roqueñí presentó las principales líneas del nuevo protocolo de actuación para prevención de la contaminación del aire ante episodios de fuertes vientos en el que trabaja actualmente la Autoridad Portuaria. Este nuevo texto, según informa el Puerto, tiene el objetivo de establecer las actuaciones a realizar con ocasión de la aparición de vientos con capacidad para movilizar, transportar y resuspender partículas sólidas de polvo procedentes de la manipulación de graneles en distintos muelles y zonas de acopio y tráfico de El Musel. Este protocolo se activará en el nivel I cuando, a partir de una previsión de vientos de velocidad superior a los 50 kilómetros por hora, exista riesgo de aparición de episodios de incremento de la contaminación atmosférica. Por otro lado, el Puerto evitó ayer contestar a este periódico sobre la carta remitida por Carmen Moriyón a Roqueñí para reclamar la franja de Naval Gijón y constituir una comisión mixta de trabajo para todo el litoral.

