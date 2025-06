El Puerto de Gijón acumula una deuda pendiente de pago de 226 millones de euros

El Puerto de Gijón acumula una deuda viva de 226 millones de euros derivados de la obra de ampliación portuaria y que condicionan la ... gestión, sujeta la supervisión del Organismo Público Puertos del Estado. De hecho, fue el representante de este ente público en el consejo de administración de El Musel, Manuel Ortiz Iglesias-Ussel, a su vez jefe del Área de Auditoría y Control Interno en el organismo estatal, el que ha llamado la atención varias veces a los nuevos gestores portuarios sobre esta circunstancia. Es más, como publicó EL COMERCIO, en la reunión anterior del consejo reclamó a Nieves Roqueñí la necesidad de convocar una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Normalización Financiera de la Autoridad Portuaria de Gijón.

En el repaso a las cuentas del Puerto que se llevó a cabo este miércoles en el seno del consejo se ha desglosado esa deuda pendiente de pago que aún tiene la Autoridad Portuaria de Gijón en los 97 millones de euros que se deben al Banco Europeo de Inversiones y otros 226 millones a Puertos del Estado.

Este órgano de control se constituyó como consecuencia del crédito concedido por el Gobierno central para financiar el sobrecoste de las obras de la ampliación portuaria. La reunión de esta comisión se celebrará a finales de este mes de junio, tal y como se acordó este miércoles por el consejo portuario.

En la reunión del consejo de administración del Puerto que se celebró este miércoles, además se anunció el relevo de Manuel Ortiz, que será relevado en su puesto de vocal de El Musel en representación de la Administración General del Estado por José Antonio Segovia Arroyo, actualmente vocal en la Autoridad Portuaria de Alicante.

Conflicto institucional

En cuanto a la disputa sobre la franja litoral de Naval Gijón, que el Puerto quiere retener en propiedad, el asunto volvió a tratarse en el apartado informativo, sin que sea necesario someterlo a consideración de los consejeros. Este miércoles, un día después de que se reuniera el equipo directivo del Puerto, sin la presidenta, con una comisión de técnicos municipales sin avanzar en ningún aspecto, la presidenta de El Musel reconoció a los vocales el bloqueo y el «agotamiento» de la institución en este asunto. Por ello, Nieves Roqueñí pidió a la alcaldesa Carmen Moriyón, que también es vicepresidenta del Puerto, que sea el Ayuntamiento el que elabore una propuesta en forma de documento que se someta al visto bueno de la Abogacía del Estado.

En su réplica, la regidora replicó que la intención del Ayuntamiento en este asunto nunca había sido buscar el conflicto ni la judicialización, sino el cumplimiento del acuerdo al que se había llegado con la Autoridad Portuaria. Carmen Moriyón insistió, una vez más, en la satisfacción con la que acogió el ofrecimiento de colaboración de la nueva presidenta en trabajar por la ciudad, pero que no podía hacerse desde la base de incumplir un acuerdo. La alcaldesa también recordó que desde que supo de los planes de la nueva dirección portuaria ya advirtió de las derivadas jurídicas que podría tener romper ese acuerdo. Respecto a la petición de Nieves Roqueñí de que sea el Ayuntamiento el que eleve un documento a la Abogacía del Estado, Moriyón afirmó que en su intención no está firmar ningún papel que no esté informado y con el visto bueno de los servicios jurídicos y urbanísticos municipales.