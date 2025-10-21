Así ha quedado el Ateneo de La Calzada, en Gijón, tras sus obras de reforma integral A falta de limpiar y amueblar, el centro municipal integrado de referencia de la zona oeste luce nuevos ascensores con notables mejoras en accesibilidad y modernización de sus servicios con una inversión de 273.000 euros

María López Castro, Carmen Moriyón y Gilberto Villoria pasan revista a las modernizadas instalaciones del Ateneo de La Calzada. Detrás de ellos técnicos municipales y responsables de la empresa Ovinorte, que ha ejecutado los trabajos.

Marcos Moro Gijón Martes, 21 de octubre 2025, 15:55 | Actualizado 17:03h. Comenta Compartir

El Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada reabrirá al público el lunes 3 de noviembre tras la conclusión de las obras de reforma integral iniciadas el pasado 1 de junio destinadas a mejorar la accesibilidad, la circulación interior y los servicios de atención a la ciudadanía. La alcaldesa Carmen Moriyón y el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, pasaron este martes revista a las renovadas instalaciones en compañía de técnicos municipales y responsables de la empresa Ovinorte, que es la que ha ejecutado los trabajos y le ha dado un completo vuelco a la planta baja del edificio.

Villoria puso de relieve que esta remodelación del Ateneo de La Calzada ha permitido ganar «accesibilidad» y «espacios» en la planta baja, bajando también los ascensores a la cota cero, mientras que se ha permutado la posición del área de atención al ciudadano (espacio administrativo) y las zonas reservadas a exposiciones. Estas últimas se localizarán ahora a mano izquierda según se entra al centro municipal y podrán aislarse del resto de dependencias «con paneles móviles muy versátiles». Y el área de atención al ciudadano pasará a estar en el lado derecho, según se accede, y contará con una zona de mesa mostrador para cinco puestos de trabajo (y posibilidad de un sexto) adaptada al modelo de atención actual, a la que se sumará también una amplia zona de espera.

«Renovamos también todos los espacios comunes y abrimos los huecos de los ascensores en el resto de las plantas para hacerlos accesibles colocando asimismo señalética en braille y elementos táctiles», enumeró Villoria, que cuantificó la inversión realizada en 273.000 euros: 225.000 de la reforma en planta baja y 48.000 de la sustitución de los ascensores de la que se encargó Tresa y que permitirán subir hasta la sexta planta (hasta ahora solo era posible hacerlo por escaleras, que también se han modificado con este proyecto).

La alcaldesa Carmen Moriyón puso en valor las obras de remodelación llevadas a cabo en el Ateneo de La Calzada «para que los ciudadanos reciban atención en un espacio confortable». «Además de los grandes proyectos de ciudad hay que atender también el día a día como las obras en los colegios y la renovación de los juegos infantiles y las cosas que van haciendo falta. Nosotros nos esforzamos en combinar y tener las dos cosas atendidas», afirmó, al tiempo que felicitó a los técnicos municipales y a las empresas adjudicatarias por su buena labor «entregando obras en plazo y bien ejecutadas»

Villoria aprovechó para recordar que en la ciudad hay más proyectos en desarrollo para mejorar la accesibilidad de edificios como el Museo Piñole (antiguo Asilo Pola), el Hogar de Ceares y la actuaciones para recupera las baterías de defensa de la ciudad (Cerro y Providencia).