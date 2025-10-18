El Ateneo de La Calzada, en Gijón, casi listo para abrir sus puertas tras su reforma integral El centro municipal volverá a prestar todos sus servicios el próximo 3 de noviembre

El Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada, en Gijón, volverá a abrir sus puertas al público el próximo 3 de noviembre, tras varios meses de obras de reforma integral destinadas a mejorar la accesibilidad, la circulación interior y los servicios de atención a la ciudadanía. Los trabajos, iniciados el pasado 1 de junio, han supuesto una renovación completa de la planta baja y la sustitución de los dos ascensores del edificio, que ahora comunican todas las plantas, incluida la sexta, hasta ahora accesible únicamente por escaleras. La reinauguración llegará con un ligero retraso, ya que la conclusión de las obras estaba fijado para el pasado 30 de septiembre.

Con esta actuación se han eliminado las rampas interiores y se reconfiguraron las escaleras de acceso, facilitando una entrada más diáfana y accesible. Asimismo, se ha creado una nueva zona de atención a la ciudadanía, con mesas de atención personalizada y un espacio de espera más cómodo y funcional que el anterior.

La previsión es que la entrega de las obras al Ayuntamiento se realice el próximo 23 de octubre, y que desde el día siguiente se desarrollen las tareas de traslado de mobiliario y equipos informáticos desde las instalaciones provisionales de Cristasa.

Los días 30 y 31 de octubre se llevará a cabo el cierre temporal de la oficina en Cristasa para culminar el traslado, de modo que a partir del lunes 3 de noviembre el Ateneo volverá a prestar todos sus servicios administrativos, sociales, culturales y bibliotecarios con normalidad.

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, ha destacado que esta intervención «cumple con el compromiso de ofrecer espacios públicos más accesibles, cómodos y cercanos para toda la ciudadanía», y ha subrayado que el objetivo es «seguir mejorando los equipamientos municipales para garantizar una atención moderna y de calidad en todos los distritos de la ciudad».