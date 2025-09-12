El Rally Gijón-Avilés arranca este sábado con 23 barcos, 93 tripulantes y oleaje en contra «No se trata de llegar primeros sino de llegar bien. El viento aconsejará ir en zig zag», plantean para la prueba de vela que patrocina EL COMERCIO

Eva Hernández Gijón Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:42

«No se trata de llegar primeros sino de llegar bien». La VI edición del Rally a vela Gijón-Avilés, donde uno de los patrocinadores es EL COMERCIO, dará comienzo este sábado a la una de la tarde desde la bahía de Gijón. Desde el Cerro de Santa Catalina y el este de la ciudad se podrá ver la salida. Participarán 23 barcos con un total de 93 tripulantes (62 hombres y 31 mujeres). Cinco barcos son de Avilés, uno de Candás, dos de Luanco, uno de Cudillero y el resto, flota local.

«Este sábado hay un recorrido complicado porque, precisamente, el viento y las olas vienen en contra. Los barcos van a tener que ir en zig zag», explicó Fredy Flórez, coordinador del rally, que presentó la actividad junto con Flor Guardado, directora del Puerto Deportivo, y Jorge Pañeda, concejal de Deportes. Debido al viento, «el tiempo de la travesía se incrementará». El límite para llegar al puerto de Avilés serán las ocho de la tarde. A las nueve, habrá un tapeo en el restaurante Casa Alvarín.

Plato de bonito y canción rap

Este domingo volverán a Gijón. «Cada barco puede salir a la hora que quiera», indicó Flórez. Pero, eso sí, tiene que ser antes de las dos de la tarde. Asimismo, deberán terminar antes de las seis de la tarde. A las seis y media habrá un sorteo de 32 regalos de los distintos patrocinadores del rally y después un tapeo delante de las oficinas del Puerto Deportivo que estará acompañado por el Grupo D-Rumba.

Para hacer más divertida la competición, también harán cinco pruebas: la foto más bonita del recorrido, la más divertida, la foto que mejor refleje el espíritu del rally, luego habrá que preparar un plato frío en el barco con el bonito como producto estrella y finalmente la elaboración de una canción de rap.

