Ratifican la multa de 3.600 euros a un falso médico por causar lesiones a una mujer con dióxido de cloro en Gijón

La Audiencia Provincial ha ratificado la condena de 3.600 euros de multa al falso médico que pautó dióxido de cloro a una paciente en Gijón y le provocó graves lesiones. Se trata de una sustancia prohibida para el consumo humano. Deberá indemnizar a la víctima con 9.000 euros, tal y como determinó el titular del juzgado de lo Penal 1 tras el juicio celebrado en junio del año pasado.

El mismo procesado. I. F. A., ya había sido condenado a nueve meses de cárcel por un delito de intrusismo profesional. Por estos nuevos cargos se le considera autor de un delito de lesiones por imprudencia.

La denunciante, representada por el abogado Gabriel Giraudo, explicó en la vista oral que acudió a la consulta del acusado, en un centro de fisioterapia de la calle Infiesto, y que una vez allí le pautó dióxido de cloro, que le indicó que debería comprar por internet. Al segundo día de tomar el producto «empezaron a salirme quemaduras por todo el cuerpo, un dolor insoportable, le llamé por teléfono y le mandé fotos de las heridas y me dijo que fuese al herbolario a por un producto que me iba a aliviar y que por encima de todo no fuese al hospital porque iban a pensar que me lo había hecho él...». Pero los dolores eran insoportables y al quinto día acudió al hospital de San Agustín de Avilés, donde quedó ingresada por las graves lesiones internas que le provocó el dióxido de cloro.

«Me tuvieron que poner morfina durante días por vena, me dijeron los médicos que estaba quemada por dentro y que esas quemaduras estaban aflorando a la piel, me hicieron pruebas para ver si podía tener algún órgano afectado y durante meses no pude ni vestirme ni salir a la calle del dolor que tenía. A día de hoy me escuece todo el cuerpo», dice.

