CC OO rechaza el actual Museo Piñole como futura sede de la Oficina de Políticas de Igualdad de Gijón Considera que no tiene capacidad para albergar todos sus servicios y su ubicación «no garantiza la privacidad ni la seguridad de las usuarias»

Iván Villar Gijón Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:23

La Unión Comarcal de CC OO en Gijón manifestó este miércoles su rechazo al traslado de la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón a las actuales dependencias del Museo Piñole, en la plaza de Europa, al considerar que ese edificio no es idóneo para la prestación de los servicios vinculados a ella. «En toda esta polémica no se está poniendo el foco en buscar un lugar adecuado. El proyecto presentado no garantiza la privacidad ni la seguridad de las usuarias, teniendo en cuenta además que más del 70 % de las consultas son sobre violencia de género», criticó la secretaria de Igualdad del sindicato, Maite Costales. En su opinión, esta oficina «debería estar situado en un espacio compartido con otros servicios municipales. No es que se deba esconder o situarla en un lugar apartado, pero ponerla en una zona tan de paso como esa hará que muchas mujeres que necesitan de sus servicios no se atrevan a ir para no ser vistas ni identificadas».

Añadió que la propuesta del gobierno municipal «nace ya con necesidades de espacio, ya que no es posible albergar a los veinte colectivos que componen en la actualidad el Consejo de Mujeres. No cubre las necesidades actuales, ni mucho menos las que pudieran darse en el futuro». Por todo ello, el sindicato pide a la alcaldesa, Carmen Moriyón, que reconsidere ese traslado y estudie otras ubicaciones, ya que «lo más importante es la seguridad y protección de las mujeres de Gijón».