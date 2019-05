Recreo entre cables e impresoras 3D Un grupo de estudiantes busca material para desarrollar su idea mientras otro observa uno de sus ingenios. Sobre estas líneas, impresión en 3D. / CAROLINA SANTOS El IES Universidad Laboral estrena un aula para fomentar la creación y la inclusión | Alumnos de todas las edades aprovechan los periodos de descanso para crear desde consolas a máquinas de hockey mesa y sensores digitales SARA GARCÍA ANTÓN GIJÓN. Martes, 7 mayo 2019, 01:38

Kelly González del Valle, Eva Solar Parajón, Irene Méndez Rodríguez y Sara Torres Hernanz miran a su alrededor y no terminan de decidirse. Quieren llevar a cabo un proyecto vinculado a la tecnología, pero todavía no han dado con la clave y siguen pensando y dando vueltas a sus ideas en busca de la idea perfecta. A su alrededor, sus compañeros ya han tomado posiciones y se afanan en buscar soluciones a problemas técnicos que ellos mismos se han planteado. Y todos ellos, aunque no lo parezca, están en el recreo.

Participan en la última propuesta desarrollada en el instituto de Educación Secundaria Universidad Laboral, que abrió la llamada Aula Maker hace apenas un mes, un espacio en el que los alumnos dan rienda suelta a su creatividad. Cuentan con tres impresoras 3D -una de ellas además graba y corta con un láser y talla madera además de imprimir-, ordenadores y una troqueladora. Y ya están en pleno proceso de creación de una mesa americana de hockey, de un sistema de acceso a través de la huella y de una consola como las de antes, con todo tipo de juegos Arcade.

«Investigan, buscan información, se sienten partícipes», cuenta el coordinador de esta iniciativa, el profesor Omar Fernández. Tan implicados están que fueron los propios estudiantes quienes adecuaron el local, al que ahora acuden en el horario de recreo alumnos de todos los cursos. «Aquí no se trabaja por edades, sino por competencias», añade Fernández, lo que favorece la interacción y el intercambio de conocimientos. También estos jóvenes ganan en seguridad. Esto queda claro cuando se les pregunta por sus trabajos. Miguel Monte, de trece años, se declara «entusiasta» de esta Aula Maker y se maneja con destreza mientras explica cuál es la dificultad de simular el movimiento del jugador de la mesa de hockey. No se pierde un recreo y también forma parte del grupo que busca cómo hacer con placas base que un ultrasonido detecte cuando alguien pasa por el acceso a una instalación.

Dos años más tiene Álvaro González que no dudó en cambiar el patio por los cables y los ordenadores. «En casa -puntualiza- también hago proyectos». «Es una forma diferente de pasar los recreos», valora Pablo Quiralte, de 17 años.

Además, no vale cualquier cosa. Por ejemplo, les animan a no quedarse en lo sencillo. «Un dron lo puedes comprar, no merece la pena el esfuerzo. Pero si por ejemplo queremos conectar una cámara a uno que ya tenemos...», plantean Omar Fernández y la profesora Esther de la Calle. También destacan que con esta Aula Maker se busca también fomentar la inclusión. «No es solo para 'cerebritos', puede venir quien quiera. Aquí se pretende que quien quiera participar esté arropado, que tenga la posibilidad de desarrollar sus habilidades, que participe», añaden. También, reconocen, fomenta la participación femenina. «Las chicas llegan con otra dinámica, no están acostumbradas a ver que sí, que pueden hacerlo».

La actividad no cesa en el aula, que acoge los primeros proyectos, sencillos, ya realizados, como un bote impreso en 3D que guarda los lápices electrónicos y que requirió de un amplio estudio para proteger los sensores. También hay muñecos que después sortean entre los alumnos que llegan de los centros adscritos al instituto.

Llega el momento de volver a clase y hasta cuesta que se vayan del aula, dotada con material puntero que llega en buena parte financiado por el dinero que ingresan «de los concursos que ganamos». «Una de las impresoras 3D que tenemos no la hay en prácticamente ningún otro centro de Asturias y en muy pocos de España», destaca Fernández.