La 'red de escuelas azules europeas' certifica a tres centros de Gijón y uno de Laviana como garantes del medio marino

Leticia González Gijón Miércoles, 28 de mayo 2025, 23:40 Comenta Compartir

El Acuario de Gijón ha presentado este miércoles la 'red de escuelas azules' y a los cuatro centros educativos asturianos que se acaban de certificar como tal pasando a formar parte de la misma. Promovida por la EU4Ocean, se trata de una iniciativa de ámbito europeo que busca fomentar la alfabetización oceánica y promover un mayor conocimiento y conexión con el mar entre el alumnado, el profesorado y la comunidad educativa en general.

Sonia Segarra, del colegio La Corolla, recibió la primera certificación por el proyecto 'La mar de vida': «Llevamos trabajando ocho años con el Acuario y ahora tenemos la oportunidad de integrarnos en algo más grande estableciendo redes con otros centros y entidades para seguir convirtiendo al alumnado en agentes prescriptores de la salud de nuestros mares».

Celebrando formar parte del proyecto 'De la tierra al océano: Actuamos por un futuro azul', Ismael Fernández, en representación de la escuela Los Pericones, aseguró: «Aunque llevamos años trabajando con la salud, el deporte y la sostenibilidad, el salto llegó con el 'gambario' que el Acuario instaló en el colegio reproduciendo un ecosistema marino en miniatura que el alumnado debía conservar para convertirse, a día de hoy, en la actividad que más interés suscita».

Sonia Perelló, de la escuela de educación infantil Montevil (de 0 a 3), recogió su diploma convirtiéndose así en el primer centro educativo de primer ciclo en granjearse la certificación: «Tenemos un pequeño acuario y los mayores (de dos y tres años) dan de comer a los peces y es algo que disfrutan muchísimo. En nuestro proyecto, 'Cuentos y minimundos: Explorando el océano', integramos el aprendizaje de la vida marina en las infancias mediante cuentos y juegos sensoriales que tratan de despertar la curiosidad por el mar».

El cuarto acreditado fue el instituto David Vázquez Martínez, de Pola de Laviana, con el proyecto 'Let it Flow: El agua como fuente de vida', que no pudo acudir a recoger su diploma.

«Estos cuatro centros han demostrado a través de sus propuestas un compromiso con la educación y la sostenibilidad en la búsqueda de la concienciación para que las nuevas generaciones crezcan con amor y respeto por el océano. Esto significa que no solo enseñan sobre el mar sino que buscan de manera transversal que el alumnado comprenda su importancia, los desafíos a los que se enfrenta como son la contaminación o el cambio climático y cómo pueden contribuir a su conservación a través de pequeños actos en su día a día», indicó Brezo del Riego, responsable del departamento de educación del Acuario.

Alfabetización oceánica

A través de la formación del profesorado, la 'red de escuelas azules' ofrece capacitación al cuerpo docente para que pueda integrar de manera efectiva la alfabetización oceánica en sus clases, proporcionándoles recursos y herramientas pedagógicas. Además de coordinar numerosas actividades prácticas que se complementan con salidas a puertos, lonjas, acuarios, centros de investigación marina o playas para que el alumnado tenga experiencias directas con el entorno (como la limpieza de plásticos y especies vegetales invasoras), se realizan eventos de difusión y sensibilización, exposiciones y campañas para concienciar sobre la importancia de cuidar del 'gran azul'.

Alejandro Beneit, director del Acuario, cerró el acto animando a la comunidad educativa a «amar y proteger nuestros mares tendiendo un puente entre las aulas y la comunidad marítima para acercar al alumnado los océanos. Porque solo protegeremos lo que conocemos y solo conocemos lo que nos enseñan».