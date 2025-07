«La relación a partir de ahora con el Puerto de Gijón tiene que ser colaborativa»

«Por la parte que me corresponde, la relación institucional con el Puerto tiene que ser absolutamente cordial y colaborativa», responde Carmen Moriyón sobre el ... futuro del trato entre ambas instituciones, tras el conflicto por la cesión de la franja litoral de Naval Gijón. Sin embargo, matiza que «es verdad que las relaciones se tienen que basar en la confianza mutua y cuando esta se rompe cuesta un tiempo recuperarla».

«Afortunadamente ya se resolvió, pero como le dije a la Autoridad Portuaria ningún litigio es bueno para cualquier empresa que esté interesada en Naval Azul, así que esto estuvo causando un daño clarísimo», reflexiona Carmen Moriyón, que no duda en reconocer el desgaste personal que le ocasionó este conflicto. «Cuando empieza esta contienda, los servicios técnicos del Ayuntamiento no daban crédito y llega un punto en el que se pedía no judicializar, te presionan para que alcances un acuerdo, te dicen que hay que entenderse, que si no se puede renunciar a 7 o no sé cuántos millones», recuerda. En ese ambiente de presión, la regidora señala como momento clave «cuando los servicios técnicos me dijeron de una manera muy clara que yo ya estaba fuera de esto, que era una cuestión jurídica y legal». «Me explicaron muy bien que yo podía llegar al acuerdo que quisiera con la presidenta del Puerto, pero que no esperara que los servicios jurídicos defendieran otra cosa que lo firmado», añade.

«Fue muy fuerte», resume Moriyón, a la que le llegaron a decir que no sabía lo que había firmado, y que sitúa en la ocultación del informe de la Abogacía del Estado el colofón a todo. «Se lo negaron a los servicios técnicos el día 3 de junio y, aunque no lo tendrían físicamente, porque les entró por registro por la tarde, ya sabían el contenido igual que la secretaría municipal nos adelanta en qué línea van los informes que pedimos antes de enviarlos», argumenta.

«Por eso, el consejo de administración del 4 de junio fue tan tranquilo y cuando yo les dije que estaba agotada física y mentalmente y que no iba a discutir nada, pero que supieran que no iba a firmar nada porque lo que había que firmar ya estaba firmado, no estuvieron beligerantes. ¿Qué pasa? Que ya tenían el informe», relata la regidora.

Sobre el actual reproche del PSOE de Gijón sobre la pérdida de los millones prometidos por el Puerto, Moriyón confía en que «si tiene voluntad, que empiecen a licitar ya, que hay mucha necesidad de cambios de baldosas, de adecuar todo el frente costero, de poner más luz al Puerto Deportivo como pide el actual concesionario o en tapar el carbón para que no siga volando».

Aunque como alcaldesa compromete una relación normalizada con el Puerto, Moriyón reconoce que la derivada política del conflicto, con la reprobación en el Pleno de Gijón y la proposición no de ley para reclamar el cese de Roqueñí en la Junta General impulsada por Foro Asturias, «tiene que continuar». «Pero no me puede afectar en la relación con la Autoridad Portuaria en el día a día». También reconoce haber tratado el asunto en privado con el presidente del Principado en unas conversaciones, «cuyo contenido me reservo».