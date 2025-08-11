La complejidad para organizar la obra retrasa hasta septiembre la reforma de la Residencia Mixta de Gijón

La complejidad para organizar la obra retrasará como mínimo hasta septiembre el inicio de la esperada rehabilitación de la fachada de la Residencia Mixta de Pumarín ... , el mayor geriátrico público de Asturias. A día de hoy, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, de la que depende el ERA, no puede concretar cuándo se podrá ver maquinaria y operarios en el complejo. También influye que esta es una mala época en que varios funcionarios clave están de vacaciones.

Aunque la previsión era haber empezado a andamiar entre junio y julio, el inicio de la reforma se ha ido posponiendo por la dificultad de llegar a un consenso entre la contrata y la dirección del centro sobre la organización concreta y coordinada de los trabajos. Ese es el auténtico caballo de batalla de esta reforma, porque el gran reto es intervenir en el exterior durante 24 meses (dos años enteros) sin paralizar en ningún momento el uso del edificio.

Las obras se están planificando minuciosamente para evitar las mínimas molestias a los 450 residentes con los trabajos exteriores. Y así se tendrá especial cuidado en no interferir en las rutas de paso de los usuarios y en pactar con la dirección del centro los momentos más idóneos para las labores de remate que se tengan que llevar a cabo desde el interior del mastodóntico inmueble.

Llegados a este punto, según ha podido saber EL COMERCIO, ya se ha llegado a un acuerdo sobre cómo acometer los trabajos de rehabilitación. Y las obras empezarán por el ala con residentes con autonomía personal , que son usuarios más fáciles de desplazar si fuese necesario. Y la intervención en el ala de asistidos o personas con dependencia, la parte más delicada, se dejará para una fase posterior.

Entre otras intervenciones, se instalará un nuevo sistema de ventilación, se sustituirá toda la carpintería metálica exterior y se colocará una nueva de aluminio sin persiana y con vidrios que mejoran el aislamiento térmico. El proyecto de rehabilitación de la fachada de la Residencia Mixta de Pumarín lleva la firma del estudio de arquitectura gijonés Rasilla Coloma, que también será quien se ocupará de la dirección de obra.

Por volumen de inversión –es un proyecto adjudicado por 8.770.554 euros con impuestos– superará incluso a la destinada para remozar las torres de La Estrella, en El Natahoyo, que asciende a 7 millones de euros. Las obras para la rehabilitación y mejora de la envolvente térmica del edificio serán ejecutadas por la unión temporal de empresas compuesta por Obras Generales del Norte (Ogensa), Esfer Construcciones y Proyectos y Telegrado.

La reforma de la Residencia Mixta se financiará íntegramente con los presupuestos autonómicos al enredarse los trámites administrativos tras una primera licitación desierta que hacía imposible tener esta obra finalizada antes del 30 de junio de 2026, requisito de la línea de subvenciones europeas para recuperar edificios públicos a la que se acogió el Principado .

Los 4,3 millones de euros que en principio iban a destinarse a este proyecto gijonés, cuando estaba presupuestado en 5,9 millones, acabaron yendo a parar a financiar una nueva obra correspondiente a la mejora de la eficiencia energética del Palacio de Justicia de Oviedo (1,38 millones) y a completar la financiación de la obra de la sede judicial de Cangas del Narcea (2,92 millones). Esto se sabe por una respuesta de la Consejería de Presidencia a pregunta escrita de Sandra Camino, diputada del PP en la Junta General,.

La pérdida de las ayudas europeas fue un importante revés, pero al mismo tiempo liberó de la presión de los estrechos plazos que fija la financiación europea que aprietan mucho y complican la situación siempre que surge algún imprevisto con las obras.

La actuación en este edificio de diez plantas entre las calles San Nicolás y Bélgica afecta a sus fachadas y cubiertas, lo que supone intervenir sobre, respectivamente, 16.500 y 3.974 metros cuadrados. Ambas tienen un alto nivel de deterioro por la antigüedad y uso de este edificio de gran envergadura. De hecho, el revestimiento de la fachada presenta daños considerables y se detectan filtraciones y humedades en cubiertas y elementos de carpintería, como consecuencia del desgaste del inmueble.

Segunda actuación pendiente

La Residencia Mixta, inaugurada en 1986, es el mayor centro del ERA y resulta clave para la atención a las personas mayores del Área V de Servicios Sociales, que incluye los municipios de Gijón, Carreño y Villaviciosa.

Asimismo, el ERA también prevé iniciar la construcción de dos unidades de convivencia en esta misma residencia. Las obras, que se desarrollarán en paralelo a las del exterior, ya están adjudicadas a la empresa Proyecon Galicia S.A por importe de 1.934.650 euros. Las unidades se ubicarán en las plantas 9 y 10 del equipamiento y su plazo de ejecución es de 10 meses. Esta actuación, a diferencia del otro proyecto, sí se realizará con cargo a los fondos europeos Next Generation y está incluida en el programa de inversiones para el impulso del nuevo modelo de cuidados recogido en la Estrategia CuidAs y centrado en la promoción de la autonomía de las personas.