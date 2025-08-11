El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estado actual de la fachada de la Residencia Mixta de Pumarín. PALOMA UCHA

La complejidad para organizar la obra retrasa hasta septiembre la reforma de la Residencia Mixta de Gijón

Los 4,3 millones de fondos europeos para ella se reinvirtieron en el Palacio de Justicia de Oviedo y la sede judicial de Cangas del Narcea

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 06:29

La complejidad para organizar la obra retrasará como mínimo hasta septiembre el inicio de la esperada rehabilitación de la fachada de la Residencia Mixta de Pumarín ... , el mayor geriátrico público de Asturias. A día de hoy, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, de la que depende el ERA, no puede concretar cuándo se podrá ver maquinaria y operarios en el complejo. También influye que esta es una mala época en que varios funcionarios clave están de vacaciones.

