'Rosco' sidrero en el muelle de Gijón

Martes, 21 agosto 2018, 02:42

Pasapalabra sidrero. Ese fue el juego que animó la tarde de ayer a quienes paseaban por la plaza del Marqués, en Gijón. «No suelo participar mucho en estas cosas, pero me ha gustado mucho. Es una buena manera de animar el ambiente», comentaba Marisol, quien participó en esta «entretenida» prueba y se llevó una mochila de regalo por ello. El Grupo de Salud e Igualdad del Conseyu de la Mocedá de Gijón fue el encargado de organizarlo con motivo de la Fiesta de la Sidra que se está celebrando en la ciudad. Igual que en el programa televisivo, dos contrincantes se enfrentaban a las preguntas con el objetivo de completar el rosco, hecho manualmente con cartón. Pero las preguntas estaban relacionadas con la sidra y otras temáticas asturianas como personajes mitológicos.

«Jóvenes que promueven la salud a través de la participación informal». Así define el Grupo de Salud e Igualdad su gerente, Luis Javier Martínez. Con esa participación de la gente, además del pasapalabra realizaron también una actividad peculiar. La gente pudo experimentar en sus propias carnes la visión de una persona que supera la tasa de alcoholemia, gracias a las gafas que lo simulan. Un patinete y un circuito a base de marcas viales completaban la actividad pensada para que la gente «se dé cuenta de que si bebes no debes conducir». Y eso es lo que fomenta este grupo, además de dar a conocer un poco más la sidra: la responsabilidad a la hora de consumirla. La limpieza cuando se sale de fiesta, el reciclaje y respetar a quienes descansan son otras de las recomendaciones que a través de las actividades impulsan. Todo por concienciar a las personas.

Simultáneamente a estas dos actividades, a lo largo de la tarde noche realizaron en su puesto un taller de creación de chapas. Los más pequeños transformaron su dibujo en chapa. Y lo hicieron ellos mismos, con una máquina y las instrucciones de los miembros del grupo juvenil. Estos también tenían sus propias chapas, con consejos folixeros -una rezaba: «al volante ni un culín»-, que regalaron a los visitantes que se acercaban al estand. «A mis hijas les gusta mucho participar en puestos de manualidades: pintar, modelar, cualquier cosa. Y no me importa pararme con ellas», expresaba Beatriz González mientras observaba a sus hijas diseñar las chapas.

El Conseyu de la Mocedá lleva cuatro años participando en la Fiesta de la Sidra. Y el pasado iniciaron la actividad 'La historia de la sidra per países'. Sin embargo, ayer no pudieron continuar con ella porque «nos fallaron los medios técnicos», contaba Luis Javier Martínez. Se lamentaba porque los altavoces y el micrófono no funcionaron cuando lo precisaban. De esta manera, «no podemos atraer a más gente y ellos no lo pueden escuchar bien», manifestó. A pesar de este problema, aseguraron que «intentaremos volver otro día para realizar esta actividad qu e estuvo muy bien acogida el año pasado».

Con 'La historia de la sidra per paises', los miembros del Grupo de Salud e Igualdad tenían pensado comentar, junto con los voluntarios europeos -de Alemania y Bélgica-, la situación de la sidra en países como Polonia, Portugal, Italia o Belgica y compararla con la situación en Asturias. Temas como el consumo, la botella o la producción iban a ser los protagonistas.

La Fiesta de la Sidra estuvo marcada ayer, además, por la actuación de un grupo de baile tradicional. Se trata de El Xolgoriu, que animó la tarde en los Jardines de la Reina. Además, también estuvo abierto al público el Mercadín de la Sidra y la Manzana, que congregó a numeroso público.