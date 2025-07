Se considera un empresario «comprometido en cuerpo y alma con Gijón y siempre buscando innovar», Ángel Lorenzo del Rivero (1966), presidente de la junta local ... de Otea –la patronal hostelera, hotelera y turística–, desde 2021 y socio del mayor grupo hostelero de la ciudad, Gavia. Pero ante todo, Lorenzo –su nombre de guerra desde joven–, es un hombre sencillo, al que gusta «gozar la vida y hacer disfrutar a los demás». Hace menos de un mes protagonizó la 'boda del año' de Asturias

–¿Un recuerdo del verano gijonés de su infancia?

–Ir a bañarme con mi padre, que era trabajador de Astilleros del Cantábrico, y nuestro perro a la zona del Rinconín.

–Poca gente sabe que estudió derecho

–Y lo acabé. De hecho empecé como camarero en Piscolavis para sacarme un dinero. Soy el cuarto de una familia humilde. Luego me fichó El Güito y poco después ya fui relaciones públicas del Tik.

–Y desde entonces, su vida laboral fue ligada a la hostelería

–Pues sí. Trabajé y trabajo mucho pero también gozo la vida y me encanta hacer disfrutar a los demás. Es una de mis máximas.

–¿Y en 2021 fue elegido presidente de Otea?

–Tenía claro que quería dar voz y trabajar por la unidad de este sector.

–¿Volverá a presentarse a las reelecciones?

–Por supuesto y no dejaré de luchar por una hostelería de calidad que además atrae a un turismo de calidad.

–¿Cómo se presenta el verano en Gijón?

–Parece que será bastante bueno. Las expectativas de ocupación hotelera son altas pero en hostelería hay luces y sombras. En Gijón hay registradas 2.644 viviendas de uso turístico y ese tipo de turista suele comer y cenar en casa, incluso tomar la primera copa por lo que no gasta tanto fuera de casa.

–¿Cuál es la repercusión económica de la temporada estival?

–Es la hucha con la que luego afrontamos los meses de invierno para poder modernizar y mejorar los locales.

–¿Qué le parece la programación de las fiestas de Gijón?

–Bien, es una ciudad que tiene mucha actividad cultural y que abarca muchos públicos, aunque musicalmente igual es demasiada, y no hay para todo y eso se nota en que llenó Sabina y quizás Leyva y Guerra pero poner muchas veces el cartel de Sold out con tanta oferta va a ser difícil. Siempre me gustó el lema menos es más

–Pero atraen clientes...

–Cierto siempre y cuando no se cree un recinto hostelero alrededor de los conciertos y hagan que la gente no acuda a la hostelería.

–¿Eso ocurre con las fiestas de prao?

–Otea esta a favor de las fiestas de prao, pero de las organizadas por las asociaciones de vecinos, no las particulares y que además molestan a los habitantes. En Gijón el pasado año hubo 47, eso solo pasa en esta ciudad.

–¿Cuál es su opinión respecto al Gijón Arena?

–Aplaudimos su oferta cultural pero estamos en contra de que organicen festivales hosteleros. El suelo público no tiene que utilizarse contra el tejido industrial de la ciudad y la hostelería es un sector que genera más del 12% del empleo directo de la ciudad y un 9% del PIB. ¿Alguien estaría a favor de que en el Gijón Arena se instalaran en Navidad unos grandes almacenes para vender juguetes? Seguro que no.

–El Paseo Gastro está el ojo de mira de muchos ciudadanos

–Lo entiendo y nuestra política es de convivencia con los vecinos pero el Paseo Gastro viene a intentar hacer que las fiestas también se vivan de día

–Ocio de día, hablamos del tardeo ¿verdad?

–El tardeo ha venido para quedarse porque la gente quiere compaginar bailar y disfrutar con sus compromisos personales.

–¿Han cambiado las formas de salir?

–Totalmente. Salen más los mayores de treinta que los jóvenes que están enganchados a las redes sociales y no socializan.

–No tienen su marcha...

–Yo tengo marcha pero sobre todo lo que más me gusta ahora es una buena conversación. Soy de gustos sencillos

–¿Comida favorita?

No soy sibarita. Dame patatas fritas con huevo o arroz blanco y soy feliz. Y típico de Asturias, que lleve bonito, me encanta.

–La cesta de la compra ha subido para todos y eso repercute en los precios. Un bar no da la rentabilidad que hace años. Intentamos contener los precios todo lo que podemos para que la gente no se quede en casa.

–¿Cuál es la clave de su éxito?

–Trabajar, tener suerte y pensar desde el lado del cliente y no desde el del propietario.

–Hay rumores que Gavia abrirá un nuevo proyecto...

–jajaja. (Se ríe). Si realizamos alguno será porque pensamos que es una idea atractiva y distinta a lo que hay en la ciudad. Antes salíamos por costumbre, ahora hay que ofrecer ideas nuevas.

¿Cómo desea ver Gijón?

–Una ciudad rejuvenecida con accesos al Musel, una nueva estación intermodal y el proyecto finalizado de Naval Azul que estoy seguro que será todo un revulsivo y atractivo turístico.