Una gran ocasión para comprar coche en Gijón a la que acuden más de 8.000 personas

Jana Suárez Gijón Sábado, 12 de abril 2025, 21:00 Comenta Compartir

«La gente sabe que los coches de segunda mano han subido mucho, por lo que se acercan al XII Salón del Vehículo de Ocasión de Asturias buscando chollos y aquí pueden encontrarlos». Lo destacó en la jornada inaugural Alberto Rilova, de Rilova Cars, quien aseguró que «el perfil del comprador es claro: quieren coches prácticamente nuevos, de entre 10.000 y 20.000 euros, y de tamaño medio». Y la feria «es todo un éxito. Llevo viniendo los doce años y vendo cerca del 40% de los vehículos que traigo», aseveró.

Más de 600 vehículos de 20 marcas diferentes se exponen en el Salón del Vehículo de Ocasión de Asturias organizado por El COMERCIO. Una cita del motor que prosigue este domingo, en el recinto ferial Luis Adaro, desde las 11 hasta las 20.30 horas sin interrupción y con entrada gratuita.

«Desde luego, es una ocasión única para adquirir un vehículo a unos precios inigualables», subrayó el especialista Juan Carlos Grande, quien incidió en que «hay coches para todos los bolsillos, desde turismos de 8.000 euros hasta un Porche Cayenne de 77.000». Según explicó, los coches de gasolina, electrificados e híbridos enchufables son los más demandados «porque la gente apuesta por poder acceder a zonas de bajas emisiones y disponer de esa etiqueta azul, denominada etiqueta 0». Grande aprovechó para solicitar que «en Gijón los coches de estas características deberían tener una bonificación, algo que ocurre ya en muchas ciudades españolas».

Más de 8.000 personas, entre ayer y hoy, pasarán por este escaparate que ofrece la oportunidad de conocer los mejores turismos, todoterrenos, utilitarios o familiares. Todas las posibilidades para que cualquiera que esté buscando coche encuentre el que mejor se adapta a sus necesidades en un momento en el que el mercado de vehículos de segunda mano no ha parado de crecer, por lo que la organización espera vender «cerca de un centenar de coches a lo largo de estos dos días, así como hacer la reserva de otros tantos».

«Buscando mi primer coche»

Paseando por el salón se observan muchas familias que están buscando renovar su vehículo o incluso adquirir un segundo utilitario para la familia, pero también mucha gente joven 'a la caza' de su primer coche, como es el caso de Álvaro Loché. «Me gustan varios modelos. Ahora mismo estoy mirando un Mini, pero tengo varias opciones en mente. Lo que sí tengo claro es que quiero un coche útil, que pueda financiar cómodamente y que tenga todas las prestaciones que necesito», comentó este joven gijonés que acudió al recinto ferial acompañado de su amigo Izan Suárez. «Aunque ya tengo un vehículo, estoy viendo que hay ofertas muy interesantes y me estoy planteando cambiar de coche. He probado varios que me han gustado, y me han ofrecido una buena cantidad por el mío. Sí que voy a comprar», aseveró.