Eva Hernández Gijón Viernes, 11 de abril 2025, 22:58 Comenta Compartir

Pilar Suárez no podía contener las lágrimas cuando Alejandro Vallaure, maestre de la cofradía del Santo Sepulcro, le colocaba la medalla que le hacía formar parte oficialmente en la hermandad. Para ella, este acto era doblemente especial porque su marido, José Mieres, y su hijo, Adrián Mieres, también la recibían. «Lo hacemos en familia», bromeó Adrián, que lleva veinte años porteando en la cofradía pero aún no era cofrade. «Es una hermandad especial porque es pequeña y muy familiar», señaló. Este porteador observa un «crecimiento exponencial» en la Semana Santa de Gijón. «Va calando poco a poco porque tiene su propia identidad», apunta.

No fueron los únicos que participaron de esta celebración que tuvo lugar en la iglesia de Los Remedios, en Cimavilla. En total se impusieron ocho medallas. Los otros nuevos cofrades fueron Margarita Cuetos, Aquilino Osorio –que no pudo acudir–, José Antonio Piedra, María Caos y Fernando Galindo. Este último, nacido en Cudillero pero afincado en Gijón desde hace 47 años, salió en la primera procesión que se realizó tras la recuperación de la Semana Santa. Pero, por motivos laborales, no pudo continuar. Ahora, tras unos años jubilado vio la oportunidad. «Cada vez vamos a más», celebró. «Hay un gran empeño por tirar adelante».

Ampliar Niños porteando un paso del Vía Crucis celebrado en Viesques. Román

La celebración de la Semana Santa también estuvo en Viesques. La iglesia de San Juan XXIII organizó un vía crucis infantil organizado por la parroquia, con la colaboración de la banda de tambores y cofrades de la Hermandad de la Santa Vera Cruz. Los pequeños portearon dos pasos adaptados del Cristo Crucificado y la Virgen Dolorosa.

Mañana, a las ocho de la tarde, se celebrará el Pregón en la iglesia de San Pedro que correrá a cargo de Fernando González landa, ingeniero de Caminos Canales y Puertos y ex presidente del Real Club Astur de Regatas.