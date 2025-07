Los Sex Pistols, cada vez más cerca de reventar el verano de Gijón

Miguel Rojo Gijón Viernes, 25 de octubre 2024 | Actualizado 09/07/2025 22:26h. Comenta Compartir

Fue uno de los grandes momentos del Festival Tsunami Xixón de 2023. Estoy hablando del concierto de Frank Carter and the Rattlesnakes, una ... auténtica descarga de potencia y de presencia escénica. Pues bien, él ha sido el elegido por los Sex Pistols, la emblemática banda británica de punk, para relevar al irreverente Johnny Rotten como cantante. El grupo se reunió este año para ofrecer tres actuaciones en apoyo del icónico Bush Hall, una sala de conciertos londinense que estaba pasando por dificultades. Interpretaron íntegramente su único disco –'Never mind the bollocks. Here's the Sex Pistols'–, y hasta se permitieron 'actualizar' su himno 'God save the queen', transformándolo en un 'God save the king' dedicado a Carlos III. Después anunciarían varios conciertos más en Reino Unido, y las entradas se vendieron en cinco minutos. Los Sex Pistols, tal y como adelantó en exclusiva EL COMERCIO, formarán parte este año del cartel del Festival Tsunami Xixón, la gran cita del verano asturiano con la música, podríamos decir, más alejada del reguetón.

Noticia relacionada Festival Tsunami Xixón 2025: estas son las dos bandas icónicas de rock que acompañarán a Sex Pistols El Festival se celebrará en el Parque de los Hermanos Castro, en Gijón, los días 18 y 19 de julio, con esta leyenda del punk como cabeza de cartel, lo que convertirá esta edición en histórica. «Un año legendario para el Tsunami Xixón», advierten desde hace semanas en la página web del festival. De mano del Tsunami han pasado por Gijón grupos como The Offspring, Scorpions, The Prodigy, Bad Religion, The Hellacopters, Lag Wagon, Pennywise, NOFX, No fun at all o de Dropkick Murphys, por citar solo los de fuera de España. Los Pistols ya están en España Con los Sex Pistols, Gijon continúa explorando la senda de reivindicarse de nuevo como sede de grandes conciertos internacionales. Así pues, Steve Jones (guitarra), Glenn Mattlock (bajo) y Paul Cook (batería), fundadores de la banda, están cada vez más cerca de Asturias. Este jueves 10 de julio, sin ir más lejos, actuarán en el prestigioso Festival Cruïlla de Barcelona, en el Parc Fórum, junto al Mediterráneo. Habrá quien diga que la gran estrella del festival es Alanis Morissette. Habrá quien no piense lo mismo y esté a partir de las 23 horas del jueves ante el escenario Estrella Damm para ver a los Pistols. Hay que recordar que Mattlock había dejado los Sex Pistols en febrero de 1977 –otra versión dice que le echaron– para dar entrada a Sid Vicious, quien se convertiría en leyenda del punk tras su muerte por sobredosis en Nueva York a los 21 años, en 1979. Mattlock siempre participó de las reuniones puntuales de la banda desde 1996: hicieron gira en 2002, 2004 y 2008. Para esta etapa, ya más cerca de los 70 que de los 60 años, los Pistols originales han 'fichado' a Frank Carter para sustituir a Johnny Rotten. Y con esa formación estarán en Gijón, para dar forma a uno de los grandes conciertos del verano, después de 18 años sin pisar el país. Dios salve a los Pistols.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión