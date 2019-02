El socialista José Ramón García renuncia a repetir como edil tras «cuatro años de frustración» José Ramón García. / J. PETEIRO El PSOE votará en asamblea la próxima semana una lista en la que solo podrían figurar los concejales Celso Ordiales y Marina Pineda I. VILLAR / M. MORO Viernes, 22 febrero 2019, 03:03

«Siento que estoy perdiendo el tiempo y no estoy dispuesto a conformarme ni a rendirme en la complacencia. Habrá gente que es capaz de trabajar en estas condiciones. Pues que lo hagan. Yo no». El concejal socialista José Ramón García anunció ayer su renuncia a repetir como edil en la próxima Corporación tras «cuatro años de frustración». Lo hizo con un extenso escrito en el que manifestaba su decepción por la deriva de la política municipal y aseguraba que abandona el Ayuntamiento de Gijón pero continuará ligado al partido y a la acción desde las bases. «Vuelvo a la calle y a la tarea orgánica. No es mi momento para la política institucional», asegura.

«Desde chaval mi obsesión es transformar la realidad», apunta. Pero como concejal «solo algunos acuerdos en los que participé han cambiado la vida de algunas personas, no la de la sociedad. Y con eso no me conformo. Este Ayuntamiento tiene capacidad para mejorar mucho la ciudad y tengo la certeza de que no le estamos sacando el rendimiento necesario a la institución». Su comunicado incluye críticas expresas a la acción de diferentes partidos. De Podemos señala que «llegaron a las instituciones con una estrategia de discurso facilón e irresponsable, llenando de basura toda la acción política. Y eso degrada la democracia a medio plazo. En Gijón, ni hablo de su actitud, porque puede suponer la condena de la izquierda a corto plazo». A Ciudadanos le reprocha «haberse ido derechizando» y al PP estar «lejos de la realidad de las personas y jugando con la política del miedo a todo».

Cuarto abandono

No faltan reproches a su propio partido, que «desde las instituciones perdió perspectiva de la realidad» y rompió «su complicidad con la gente de clase trabajadora, diciéndoles que ahora es un gestor de intereses y no un transformador social». Pese a creer que el PSOE aún tiene posibilidad de conseguir victorias electorales, añade que «esos aceptables resultados pueden esconder un triste futuro para quien ha representado mayoritariamente a la clase trabajadora. Ser el mejor entre los malos, puede ser pan para hoy y hambre para mañana».

José Ramón García es el cuarto edil socialista que anuncia que no repetirá mandato. Del actual grupo municipal, solo Celso Ordiales y Marina Pineda parecen entrar en los planes del PSOE, en una lista que debe aprobarse la próxima semana y para la que también suenan nombres como los de Roberto Lena, Alberto Ferrao y Salomé Díaz, todos de la ejecutiva local.