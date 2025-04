«Solo cabe cumplir con el contrato y que el Puerto ceda la franja litoral de Naval Gijón», dice el Ayuntamiento

Iván Villar Gijón Martes, 29 de abril 2025, 19:16 Comenta Compartir

«El restablecimiento de esa relación puerto-ciudad al que tanto se apela desde la Autoridad Portuaria y que tanto reivindica el PSOE, no se ... puede iniciar incumpliendo un contrato», advirtió el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, en referencia al acuerdo alcanzado en su momento para la cesión al Ayuntamiento de la franja litoral de los antiguos terrenos de Naval Gijón, que la nueva dirección portuaria no pretende hacer efectiva. En vísperas de una nueva reunión del consejo de administración del Puerto, el concejal aseguró desconocer los planes de la Autoridad Portuaria, pero confió en que «impere la razón y esto no haya sido más que un lamentable retraso de dos meses y medio». Recordó que «hubo un largo proceso de negociación y muchos informes analizando una operación que era conjunta y que forma parte de un todo», en referencia a la vinculación de esa cesión a la compra del resto de los antiguos terrenos del Puerto en Naval Gijón, por los que el Ayuntamiento pagó 4,6 millones de euros. «No cabe hablar de otra cosa que no sea el estricto cumplimiento de ese contrato, y es lo que el Ayuntamiento va a defender y exigir», añadió.

También se refirió a esta cuestión su compañero de partido y concejal de Tráfico, Pelayo Barcia, quien destacó que «hay 11 informes y hasta un acto público en este Ayuntamiento donde hasta el representante del Ministerio de Transportes dio por hecha esa operación». Acusó al PSOE de «usar políticamente una institución como el Puerto para hacer una nefasta oposición» y consideró que «su lema es 'lo que es malo para Gijón, es bueno para el PSOE'». Pidió a los socialistas «dejarse de estragias y volver a ser un partido que defiende los intereses de la ciudad» y consideró que Tini Areces «al que tanto reivindican, no avalaría lo que están haciendo sus compañeros en Gijón».

