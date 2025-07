Mujer firme y sonriente, que argumenta y se desenvuelve con viveza, sarcasmo y humildad, Carmen Moreno (León, 1960) llegó de niña a Gijón. Es ... la mayor de cinco hermanas y su liderazgo se apreció ya de joven, al igual que su creatividad. La abogada llegó en 1991 a gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias. Tras 34 años al frente deja el puesto por jubilación, pero «no voy a dedicarme a hacer aquagym y cursos de cocina», afirma.

–¿Qué va a hacer tras su despedida el 31 de julio?

–Disfrutar de un largo verano, de mis nietos, de unas vacaciones y luego....

–¿Seguirá activa?

–Por supuesto. Seguiré ligada a la sociedad civil gijonesa y hacienda muchas cosas. Tengo varios proyectos pero no voy a desvelar nada. Tengo varias ideas sobre la mesa. Los que me quieren desaparecida, lo siento por ellos. Que no abran las botellas de champán porque aún seguiré dando guerra.

–¿De qué está más orgullosa?

–A nivel personal, de un proyecto solidario con el obispo de Battambang, Kike Figaredo, para construir presas y dar agua a más de 4.000 habitantes que no disponían de agua en Camboya.

–¿Y profesionalmente?

–Se han logrado muchas cosas. Hemos pasado de 300 a 800 socios y nos expandimos por todo Asturias en un momento de crisis, pero a pico y pala lo logramos. Además, la digitalización y modernización del pequeño comercio han costado pero es una herramienta que ha venido para quedarse.

–¿La presencia en las redes sociales es fundamental?

–Sin duda. Más de 900 negocios de Gijón se favorecieron nuestros programas digitales y se ha comprobado que más importante que una web es la viralidad que nos ofertan las redes sociales y que una tienda ofrezca envíos, pagar con bizum, facilidades.

–¿Apoya por tanto la venta online?

–Sería anacrónica si no lo hiciera. Lo que no apoyo son las grandes plataformas vs al comercio de proximidad

–Concrétenos un poco más

–Concreto todo lo necesario. Temur, Shein, Amazon, eso acaba con todo. No es calidad. Son productos que no duran. Parece que cuesta poco pero al final cuesta más y lo más fuerte no pagan impuestos en España, ni siquiera en Europa muchos. ¿Esos nos van a pagar la educación, la sanidad o las carreteras? No.

–¿Cómo se cambia este modelo de compra tan extendido?

–Explicando lo que suponen. El Gobierno de España tiene que hacer campañas como con el aceite o los productos de nuestro país y dar a conocer los beneficios de comprar en el pequeño comercio. En tema alimentos estamos bastante bien, pero en el resto es una vergüenza.

–La juventud pide de regalo cupones de compra para estas plataformas online...

–Los jóvenes hacen lo que les permiten los adultos. Yo tres nietos muy pequeños y les explico el valor de las cosas. Se llama educar. Hay que apostar por el comercio sostenible y de proximidad.

–¿Qué le diría a las personas que dicen que cuesta más comprar en el comercio de su ciudad que en grandes plataformas?

–Es mentira. Un euro que entra en un comercio repercute en dos en la sociedad (impuestos, empleo, etc..).

–¿Es difícil emprender?

–Es más fácil crecer que crear y tener un pequeño comercio no resulta sexi para vivir pero sí necesario. Muchas familias se han alimentado de ello y lo seguirán haciendo. Falta relevo generacional y ayudas a los autónomos.

- Los precios de los locales comerciales siguen subiendo...

–Y lo seguirán haciendo como todo en la vida. Lo que hay que mirar bien es el negocio que quieres abrir y buscar dónde y por supuesto que se impida que locales se conviertas en pisos turísticos. Ese es un gran problema.

–El comercio hace también una gran labor social

–Hay mucha gente mayor que solo habla con el tendero de debajo de su casa, o mujeres que por mierdo a agresores o que van solas por la calle se refugian en comercios.

–¿El verano es una buena época para vender?

–Cada vez mejor. Las rebajas y el turismo ayudan mucho.

–¿Un turismo que en Gijón se verá beneficiado por Naval Azul?

–Me tiene preocupada este tema. La Autoridad Portuaria ha puesto de su parte, pero hay más de 20.000 metros cuadrados que son de Pymar y les dijeron al Ayuntamiento que esto no era Navidad y no tocaban regalos de Reyes. Yo no quiero un paseo de hormigón con banquitos minimalistas. No creo en el rédito inmediato político, creo en realidades que afecten al bien del ciudadano.

–¿Y los accesos al Musel mejorarán la vida de las personas?

–Eso quisiera. Yo viví en La Calzada. Es mi barrio. Estoy harta de ver pasar camiones por él. Quiero para Gijón una ciudad que apueste por la tecnología y la industria limpia. Desarrollada económicamente y en la que no existan fronteras entre los barrios.

–¿Dónde tienen presencia?

–En Gijón, Oviedo, Avilés y también en Carreño, Gozón, Langreo y San Martín del Rey Aurelio

–¿Hay mucha diferencia entre el comercio de Gijón y Oviedo?

–Mucha. Pero ambos lo están haciendo muy bien. En Gijón es todo más rápido. En Oviedo buscan más el producto más pausado pero ambas buscan elementos diferenciadores y atractivos y están logrando lo que quieren, atraer clientela.

–¿Qué opina de su sucesor

–Fernando Clavijo es excepcionaly estoy segura que va a mejorar aspectos como la comunicación y marketing muchísimo.

–¿Le hacen un homenaje en la Fidma el 5 de agosto, coincidiendo con el Día del Comercio?

–Yo voy de invitada con toda mi familia y a disfrutarlo.