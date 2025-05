The Champions Burger y sus hamburguesas 'top' desembarcan en Gijón

Jana Suárez Gijón Viernes, 9 de mayo 2025, 00:00 | Actualizado 00:10h. Comenta Compartir

«Somos adictos a las hamburguesas y lo reconocemos. Por eso tenemos claro lo que hay que hacer: venir varias personas, compartir todas las hamburguesas que el estómago soporte y hacerlo, si es posible, en días que no sean fin de semana para no esperar colas», destaca Elena Villanueva. «Y si no comiste el día antes mejor, que así hay más hueco», apunta su amigo Íñigo Castro. Lo hacían en el parque Hermanos Castro de Gijón, el recinto que acoge, hasta el 18 de mayo, The Champions Burger.

Planchas y parrillas encendidas de veinticinco hamburgueserías de alto nivel en formato food trucks quieren conquistar a los comensales asturianos. Las hordas de los amantes de las hamburguesas llegan hambrientas de nuevos sabores y no hay decepción. A las deliciosas propuestas gourmet le acompañan los neones luminosos inspirados en la cartelería de Estados Unidos. No estamos en Las Vegas, estamos en Gijón, pero asegurada está la diversión con música, bailes, artistas, ludoteca y muchas sorpresas. El mayor festival de hamburguesas del país desembarcó con euforia y apoteosis en Gijón. Decenas de personas no faltaron a la cita inaugural del jueves. «Es un acontecimiento al que no puedes fallar si te encantan las hamburguesas», clama el gijonés Javier Villar.

Ampliar Bailarines disfrazados recorren el recinto del parque Hermanos Castro. Paloma Ucha

«Me encanta el picante y desde luego que la hamburguesa de Tarantín Chiflado lo es», asegura el avilesino Alberto Ferrer, que se considera todo un experto en hamburguesas. «Yo he probado la de The Vicbros Burguer, y me ha encantado y a la vez sorprendido. Tiene una salsa muy particular que engancha a cada bocado», relataba a este periódico el lenense Javier Pealmier, como si de un auténtico crítico gastronómico se tratara. «Si se trata de hamburguesas, yo podría comerme casi una docena. No tengo fin, y mira que estas llenan, pero están todas riquísimas», comentaba Ana Rozas. «¿Venga con cuál te quedas que ya llevas tres mamá?», le preguntaba Daniel Vega, de 14 años, a su madre. Esther Suárez dudada pero acababa respondiendo: «La de Moflete me ha sorprendido muchísimo». «Además del sabor hay que mirar la calidad del producto, la combinación de sabores y qué narices si es asturiana mejor. Esta hamburguesa es La Hostia, no lo digo yo, lo dice KO Burger y tiene razón», afirma Marta Palacio, más conocida como @martinawardobre mientras comparte la hamburguesa gijonesa «con mi mejor compañero, mi perro», confiesa.

Más de 150.000 asistentes

Desde la organización amenazan con superar el éxito del pasado año en el que más de 150.000 asturianos pudieron degustar las originales propuestas, y aseguran que The Champions Burger regresa a la ciudad con una selección de hamburguesas gourmet nuevas y originales que «sorprenderán a los visitantes», quienes podrán elegir entre las recetas más clásicas «hasta las combinaciones más atrevidas y vanguardistas». Este año, la competición viene además marcada por un alto nivel. Los nuevos platos contarán con carnes de origen certificados, panes de masa madre y una «fusión de sabores que elevarán la experiencia a la categoría gourmet».

En cuanto a los participantes, The Champions Burger cuenta con la presencia de hamburgueserías de todo el país, que serán valoradas por los comensales. El público es el juez responsable de elegir las finalistas a mejor hamburguesa del país. Los asistentes al certamen votan su hamburguesa favorita valorando el pan, la carne, la combinación de ingredientes, así como la presentación y la originalidad. El sistema de votación es a través de un código QR que figurar en el ticket de compra. Las tres propuestas con las mejores puntuaciones son las galardonadas y pasan a la gran final.

Las hamburgueserías del panorama nacional que quieren conquistar el paladar de los gijoneses son Street Food Burguer, Jenkin's, La Muralla, Dak Burger Soul, Godeo, Nola Smoke, Rico, Tarantín Chiflado, The Vicbros Burguer, Tokio, Moa, Güelito's bueguer, Vacarnal Burguer, Cheeck's, K-chopo, Carnivale, Torriko, Mr. Kong y Nolito's. A estos restaurantes se suman las propuestas locales de los establecimientos Berty's, KO Burger y Smash Gijón.

Además, el vigente campeón de los títulos Mejor hamburguesa de España y Mejor hamburguesa de Europa, Gottan Grill, cuenta con un espacio exclusivo en el recinto. Por otra parte, Moflete, local del reconocido youtuber Joe Burger y The Ox, del influencer Pablo Cabezali, ofrecen sus originales propuestas, aunque ninguna de ellas formará parte de la competición.

La final de la Mejor hamburguesa de España se celebrará el próximo diciembre, tras la finalización de la ruta del evento. Pero no hay que pensar en la próxima parada, hay que disfrutar de la de Gijón, hasta el 18 de mayo. Desde EL COMERCIO, os lanzamos un reto ¿Cuántas hamburguesas podrás probar?

