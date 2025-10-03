Tres kilómetros para visibilizar la parálisis cerebral en Gijón Fedeaspace urge una Estrategia Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades que garantice la atención para el colectivo: «El 80% necesita apoyos continuos las 24 horas del día»

Los hermanos Mateo y Bruno, ayudados por su madre, Jennifer Poncelas, cortan la cinta para dar inicio a la marcha inclusiva por el Muro de San Lorenzo.

«La inclusión no es una meta lejana, sino un derecho presente». Cientos de personas (con y sin discapacidad, familias, profesionales, alumnado de centros educativos y representantes de instituciones públicas) participaron esta mañana en la quinta edición de la Carrera de las Sonrisas, organizada por la Federación Asturiana de Entidades de Atención a Personas con Parálisis Cerebral y discapacidades afines (Fedeaspace). 3 kilómetros de caminata, entre el Náutico y el Museo del Pueblo de Asturias, para visibilizar la realidad de las personas con parálisis cerebral y reconocer sus derechos; para reivindicar «lo que queremos como sociedad: diversidad, apoyo mutuo y participación en igualdad», subraya Liliana Fernández, responsable de comunicación de Fedeaspace.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar afirma que la financiación al colectivo «se verá incrementada»

La carrera fue también el marco en el que reclamar una Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades de Apoyo. Una estrategia que reconozca la realidad de las personas con parálisis cerebral y defina un marco común de actuación; que garantice servicios especializados en todo el ciclo vital, desde la infancia hasta el envejecimiento; que asegure una financiación pública estable, reduciendo desigualdades territoriales; que apueste por la asistencia personal y la vida independiente y que refuerce la coordinación sociosanitaria y el acompañamiento a las familias. «No se trata de pedir más, sino de exigir lo justo: apoyos personalizados, accesibles y continuados que permitan a todas las personas vivir con dignidad y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones», defiende la Federación Asturiana de Entidades de Atención a Personas con Parálisis Cerebral.

Ampliar Baile sorpresa que protagonizaron personas con parálisis cerebral y sus cuidadores y familiares en el Náutico. PALOMA UCHA

Una brecha «cada vez mayor»

Su presidente, Álvaro Tinturé, recordó que el 80% del colectivo necesita «apoyos continuos las 24 horas del día, los 365 días del año» para poder desarrollar actividades tan básicas como levantarse, comer, comunicarse, trabajar o participar en la comunidad. Dar respuesta a esas necesidades «no es un privilegio. Es un derecho». Sin embargo, son las familias, «sobre toda las madres», quienes asumen esa responsabilidad. Añadió Tinturé que «sigue habiendo una falta de recursos y una brecha cada vez mayor entre lo que se necesita y lo que se recibe». De ahí, el lema de la campaña de este año con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se conmemora este lunes: 'Ya toca'.

La jornada reivindicativa, que se inició con un baile sorpresa de varias personas con parálisis cerebral y sus cuidadores y familiares y concluyó en el Pueblo de Asturias con una comida popular, contó, además de con diputados de la Junta General y concejales del Ayuntamiento de Gijón, con la presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, y de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, que afirmó que las distintas vías de financiación de su consejería para este colectivo vulnerable «se verán incrementadas» en el próximo presupuesto autonómico.

Los hermanos Mateo y Bruno, ayudados por su madre, Jennifer Poncelas, fueron los encargados de cortar la cinta que abrió la marcha.

