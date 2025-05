Tsunami sale al paso del intento de boicot por su vinculación con un fondo israelí: «Condenamos el genocidio del pueblo palestino»

O. Suárez / I. Villar Gijón Miércoles, 21 de mayo 2025, 19:52 Comenta Compartir

«Condenamos el genocidio que está sufriendo la población civil palestina, así como las sistémicas violaciones de los derechos humanos sufridas por esta. Queremos dejar claro que Tsunami no apoya ni financia ningún conflicto bélico». La dirección del festival gijonés Tsunami ha salido al paso de las acusaciones vertidas desde Podemos e Izquierda Unida por su presunta vinculación al fondo proisraelí KKR, que está detrás de muchos festivales celebrados en todo el país, como el Sónar y Viña Rock.

«No tenemos vinculación con ninguna acción que pueda llevar a cabo ni KKR ni ningún otro socio de Superstruct Entertainment. Tsunami Xixón siempre ha sido y será un espacio de libertad y reivindicación para artistas y plataformas civiles», añaden desde la organización, que remarcan: «Reivindicamos la paz y la justicia para el pueblo palestino».

Xabel Vegas, portavoz de IU Convocatoria por Asturies, ha pedido que no se concedan subvenciones al festival mientras siga manteniendo relación con el estado genocida de Israel. «El Fondo KKR no es bienvenido en Asturias; no es bienvenido ningún fondo de inversión que colabore con el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en la franja de Gaza y, desde luego, pedimos que si el festival Tsunami Xixón sigue estando participado por este fondo de inversión no reciba ningún fondo público», critica Vegas.

Por su parte, Javier Suárez Llana, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, exige que se rompa cualquier vínculo con el Fondo KKR. «Se dedica a la especulación inmobiliaria en los territorios palestinos ocupados, es decir, a hacer negocio a costa del genocidio al que el Estado de Israel está sometiendo al pueblo palestino, y ante esto nuestra ciudad no puede mirar para otro lado», apunta.

La concejala de Podemos Olaya Suárez considera que «el Ayuntamiento de Xixón no debería acoger y mucho menos financiar con dinero público ningún evento vinculado a las empresas que están colaborando y beneficiándose de los crímenes de guerra».

El festival está previsto que se celebre en el parque de los Hermanos Castro el 18 y 19 de julio, con actuaciones como los Sex Pistols y Carolina durante, entre otros muchos.