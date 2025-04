«Nos van a nombrar hijos predilectos de todo lo que venimos a Gijón»

Jana Suárez Gijón Lunes, 14 de abril 2025, 00:05 Comenta Compartir

«Tres días vamos a estar aquí esta vez. Una visita cortita en comparación con otras veces que venimos, porque cualquier día nos van a nombres hijos predilectos de tantas veces que volvemos a Gijón», comentaba ayer José Valdiviés, tinerfeño enamorado de esta ciudad, que frecuenta una media de cinco veces al año, desde hace una década.

Turistas nacionales, que ya conocen la ciudad, y que repiten porque «les ha encantado el olor a mar, la playa, el buen ambiente, lo maja que es la gente, un clima templado y, cómo no, la comida. ¡Qué bien se come aquí!», destacaba el toledano José Luis Martín. Es el ejemplo de visitantes que EL COMERCIO se encontró, ayer, Domingo de Ramos, en el entorno del Muelle.

«Tenemos esperanza que sea una muy buena Semana Santa, porque son unas fechas en que Gijón siempre recibe muchos viajeros, sobre todo jueves, viernes y sábado», precisan desde Visita Gijón a este periódico, con el matiz de un factor clave: la meteorología «que marca la diferencia entre una Semana Santa normal y una de récord», remarcan.

Previsión de lluvia

«Las previsiones no son muy halagüeñas, y cada día son más los turistas que hacen o cambian sus planes muy a última hora, así que los pronósticos sobre el tiempo pueden traer consigo un destacado porcentaje de reservas o, por el contrario, cancelaciones. Pero en cualquier caso estamos seguros de que serán unas fechas de muchísimo ambiente en Gijón, con una oferta sumamente atractiva tanto para gijoneses como para visitantes», aclaran desde Visita Gijón.

De la misma opinión se muestran desde la patronal hotelera y hostelera, Otea. «De momento barajamos una ocupación en torno al 70% los tres días del puente, pero de que llueva, o no, dependerá todo», dictaminan.

«Estamos fascinados con las raciones de comida. Son muy muy abundantes. Es increíble lo que se come aquí. Vaya saque que tenéis los asturianos. Me voy a ir de Gijón con unos kilos de más», ironizaba el toledano José Luis Martín, alojado con su mujer Yolanda Rodrigo en Cangas de Onís. «Nos hemos acercado hoy hasta Gijón y nos está sabiendo a poco. Hay mucho que ver. Vamos a volver», avanzaba Yolanda.

«Yo ya soy asturiano» proclamaba Mario Pérez, llegado con su familia desde Valladolid. «Venimos cada vez que podemos. Aquí está la madre de mi esposa. Adoro el mar y mi hijo ya tiene su pandilla de amigos en Gijón», anotó.

«En Badajoz te asas»

Del calor también escapa Claudia Polo. «En Badajoz es que te asas, pero Gijón es una maravilla, tiene una temperatura perfecta. Me da igual que llueva o no. Siempre que vengo soy feliz y vengo mucho. Además, la gente es muy alegre y siempre hay muchas actividades que hacer. Ahora, en Semana Santa, ya he visto que hay procesiones, eventos de ocio, culturales... No vamos a parar», asegura esta joven, que está transmitiendo su amor por la ciudad a su pareja, el toledano Francisco Sánchez. «Ya conocía Oviedo, pero Gijón no. Son ambas muy bonitas, pero Gijón con el mar, la playa, el ambiente marinero, me está gustando muchísimo. Estoy mirando la agenda para volver más días porque creo que me voy a quedar sin ver muchas cosas. A ver si para la próxima visita, también veo un partido del Sporting», apuntó.