Trabajos de desmontaje previos a la demolición del viejo consultorio. DAMIÁN ARIENZA
Sanidad en Gijón

Vega-La Camocha pide más consultas y «que no nos cambien de médico cada poco»

El proyecto de construcción del nuevo consultorio prevé cuatro cupos de medicina y enfermería de familia, uno más que ahora

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:10

Josefina Iglesias ha perdido la cuenta del número de profesionales de Atención Primaria que la han atendido «desde que marchó Mara». Mara Simal (exconcejala de ... Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón) fue su médico de cabecera en el consultorio de Vega-La Camocha hasta 2016. «Hay mucha variación. Nos cambian de médico cada poco». Y eso no le gusta, cuenta tras salir de pedir cita con la enfermera. Tampoco le agrada a Tania González, vecina del poblado. Con dos niños pequeños, lamenta que la atención pediátrica termine a las doce del mediodía. «A partir de esa hora, ya tienes que ir con los niños al centro de salud de Contrueces».

