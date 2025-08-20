Vega-La Camocha pide más consultas y «que no nos cambien de médico cada poco»

Josefina Iglesias ha perdido la cuenta del número de profesionales de Atención Primaria que la han atendido «desde que marchó Mara». Mara Simal (exconcejala de ... Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón) fue su médico de cabecera en el consultorio de Vega-La Camocha hasta 2016. «Hay mucha variación. Nos cambian de médico cada poco». Y eso no le gusta, cuenta tras salir de pedir cita con la enfermera. Tampoco le agrada a Tania González, vecina del poblado. Con dos niños pequeños, lamenta que la atención pediátrica termine a las doce del mediodía. «A partir de esa hora, ya tienes que ir con los niños al centro de salud de Contrueces».

Ambas coinciden en la apreciación de que «hay pocos médicos» para el volumen de población que depende del consultorio periférico de La Camocha (más de 4.900 usuarios, casi un 10% población infantil), máxime teniendo en cuenta que «aquí hay mucha gente mayor». De ahí que reclamen «más médicos».

En el consultorio de La Camocha –desde hace un mes en unos módulos prefabricados situados frente al campo de fútbol– hay tres cupos de medicina y enfermería de familia y comunitaria, además de pediatra y enfermería pediátrica. El nuevo edificio, que se levantará en la misma ubicación que el antiguo, se ha diseñado pensando en un posible incremento de población, «preparado para futuras ampliaciones», señaló en su momento la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

Ampliar Rampa que da acceso al edificio modular que albergará el consultorio de La Camocha hasta que se construya el nuevo centro de salud. DAMIÁN ARIENZA

Los trabajos para construirlo llevarán dieciséis meses. Antes de que empiecen las obras hay que derribar el antiguo consultorio para dejar expedita la parcela. Estos días se están llevando a cabo labores de desmontaje, previas a la demolición.

Por despiste, Eduardo García, vecino de Caldones, acudió al antiguo emplazamiento del consultorio antes de percatarse de su nueva ubicación. «Estas instalaciones están bastante bien, dan la impresión de que son incluso más amplias. Y además, aquí hay más sitio para aparcar», destacó. Acaba de salir de la consulta: «Pedí la cita el viernes pasado y me la dieron para este martes así que no tengo queja», afirmó.