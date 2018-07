Xixón Sí Puede denuncia recortes en los servicios de playa para discapacitados Estefanía Puente y Mario Suárez, en Poniente. / AURELIO FLÓREZ Critican que las instalaciones de Poniente para personas con movilidad reducida abran este verano con tres semanas de retraso I. OTERO GIJÓN. Viernes, 13 julio 2018, 01:14

El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Súarez del Fueyo, y la concejala Estefanía Puente criticaron ayer el retraso en la apertura de los baños accesibles para personas con discapacidad y movilidad reducida de la playa de Poniente. Según la agrupación, las instalaciones deberían estar en servicio desde el inicio del verano, el pasado 21 de junio y, sin embargo, «siguen cerradas». La citada formación acusó a Foro de «escatimar en las inversiones destinadas a personas discapacitadas y con movilidad reducida». Estiman que «han recortado en torno a 2.000 ó 3.000 euros» al no contratar los servicios de atención necesarios para abrir las instalaciones de Poniente. Para la edil supone, además, «una falta de respeto hacia este colectivo», que hasta el próximo domingo, día 15, no podrá disfrutar de la playa. Suárez añadió que fueron los familiares «los que nos avisaron y denunciaron que estos servicios no se encontraban en funcionamiento».

Este equipamiento social, que permite acceder a la playa de Poniente, se abrirá en dos periodos: del 15 al 27 de julio y del 28 al 16 de septiembre. Para Xixón Sí Puede esto significa «un nuevo recorte de Foro en el servicio a las personas que tienen más dificultades para disfrutar de un elemento fundamental en Gijón como es la playa». En la inauguración, hace tres años, de las instalaciones, que tuvieron un coste de 170.000 euros, el Gobierno local catalogó de «ciudad avanzada en accesibilidad» a Gijón. Sin embargo, «cortaron la cinta y se olvidaron», lamentó Estefanía Puente.