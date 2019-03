Buteflika cede a las protestas de los argelinos y no se presentará a la reelección Imagenes de presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, este lunes en Argel. / EFE El mandatario, que aplaza las elecciones, convoca una conferencia nacional para sentar las bases de una «nueva Argelia» EUROPA PRESS Argel Lunes, 11 marzo 2019, 19:29

El presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, ha anunciado este lunes que finalmente no se presentará a la reelección para un quinto mandato y ha aplazado la celebración de las presidenciales previstas para el 18 de abril, convocando una conferencia nacional a modo de asamblea constituyente para sentar las bases de una «nueva Argelia».

El país lleva inmerso dos semanas en multitudinarias protestas contra el veterano mandatario, de 82 años, ante la decisión de este de buscar un quinto mandato. En un mensaje a la nación, ha reconocido las «importantes marchas populares» que se han venido registrando de forma pacífica y ha dicho que «entiende las motivaciones» que han llevado a la población a salir a las calles.

«No habrá un quinto mandato y jamás ha sido cuestión para mí», ha anunciado el mandatario, asegurando que su estado de salud y su edad le «asignan como último deber hacia el pueblo argelino« sentar las bases de »una nueva república«. »Esta nueva república y este nuevo sistema estarán en manos de nuevas generaciones de argelinos«, ha añadido.

Buteflika, en el poder desde 1999, apenas ha aparecido en público desde que en 2013 sufrió un infarto y la oposición, al igual que la mayoría de los argelinos, considera que no está capacitado para gobernar. De hecho, el presidente regresó el domingo al país tras pasar más de una semana en Suiza ingresado. «No habrá elecciones presidenciales el 18 de abril«, ha añadido, asegurando que con ello busca »satisfacer la demanda« que han trasladado los argelinos. El aplazamiento se produce así para »aplacar los temores que han sido manifestados con el fin de abrir la vía a la generalización de la serenidad, la calma y la seguridad pública« de cara a iniciar »una nueva era en Argelia«.

Buteflika ha adelantado además que habrá «cambios importantes en el Gobierno» que serán «una respuesta adecuada a las expectativas» de los ciudadanos además de demostrar su voluntad de «rendición de cuentas y de evaluación rigurosa en el ejercicio de las responsabilidades a todos los niveles y en todos los sectores».

Conferencia nacional

Por otra parte, ha anunciado la celebración de una «conferencia nacional inclusiva e independiente« con vistas a la »discusión, la elaboración y la adopción de todos los tipos de reformas que deben constituir la base del nuevo sistema« con vistas a la transformación del país.

En dicha conferencia, ha asegurado el mandatario, estará representada la sociedad civil de forma «equitativa» y funcionará bajo «la dirección de una instancia presidencial plural» con un presidente al frente que «será una personalidad independiente, consensuada y experimentada«. »La conferencia debe esforzarse en completar su mandato antes de finales de 2019«, ha precisado.

Será al término de dicha conferencia cuando se celebren las elecciones presidenciales, organizadas por una «comisión electoral independiente cuyo mandato, composición y modo de funcionamiento« serán acordados en una nueva ley. Según Buteflika, con ello busca responder a »una reivindicación« que desde hace tiempo expresan los partidos políticos y que también habían recomendado las comisiones internacionales de observación electoral.

Nuevo Gobierno

Para que estas elecciones puedan celebrarse, «se formará un Gobierno de competencia nacional que se beneficiarán del apoyo de los componentes de la conferencia nacional«, ha precisado Buteflika. Dicho Ejecutivo, »asumirá la supervisión de las misiones de la administración pública y de los servicios de seguridad y aportará su plena colaboración a la comisión electoral«, ha agregado.

«Me comprometo, si Dios me da vida y asistencia, a entregar los cargos y las prerrogativas de presidente de la república al sucesor que el pueblo argelino haya elegido libremente«, ha concluido el presidente en su mensaje, publicado por la agencia oficial APS. »Esta es la vía de salvación que os invito a tomar juntos para proteger a Argelia contra las pruebas, las rupturas y el desperdicio de energía (...) Esta es la vía en la que os pido que me sigáis y me ayudéis«, ha remachado.