El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente colombiano, Gustavo Petro. EFE

El chivo expiatorio colombiano

Las acciones emprendidas por el jefe de la Casa Blancabuscan exhibir en la región el poderío norteamericano frente a gobiernos que carecen del agrado de Washington

Daniel Reboredo

Daniel Reboredo

Historiador y analista

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:27

La reciente exclusión de Colombia como aliado antinarcóticos de EE UU y su inclusión en la lista de naciones que, por acción u omisión, permiten ... el tráfico de drogas retrata, una vez más, la vinculación de la geopolítica y los intereses con las acciones políticas y militares de la potencia estadounidense. Ahora le toca a Colombia bajo el argumento-acusación de que el cultivo de coca y la producción de cocaína se han disparado desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia del país. Que en dicho listado se incluya a países como Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia, China, Ecuador y Venezuela, todos ellos enfrentados con EE UU, cuestiona una decisión que los datos desmienten ya que no son peores que los de gobiernos anteriores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  2. 2 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  3. 3

    Salud prepara un gran cambio en su estructura directiva ante la fusión de áreas sanitarias
  4. 4 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  5. 5 Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa
  6. 6 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  7. 7 Los pueblos de América iluminan el desfile de las carrozas de San Mateo
  8. 8 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  9. 9 Juicio en Oviedo: «El perro llegó con heridas por todo el cuerpo y las orejas ensangrentadas», declara el veterinario
  10. 10 El Real Oviedo supera los 45 millones de límite salarial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El chivo expiatorio colombiano

El chivo expiatorio colombiano