La presión internacional exige a Bolsonaro que actúe para controlar los incendios en la Amazonia 00:58 Protesta en Caracas por los incendios que consumen la Amazonía en Brasil. / Efe El presidente brasileño asegura que está evaluando la movilización del Ejército para combatir los incendios AGENCIAS Viernes, 23 agosto 2019, 20:12

El presidente Jair Bolsonaro evalúa movilizar al Ejército para combatir los incendios en la Amazonía, bajo presión de los dirigentes del G7 y de convocatorias a manifestaciones contra su gobierno dentro y fuera de Brasil. «La tendencia es esa», dijo Bolsonaro a periodistas, precisando que el anuncio podría efectuarse esta misma mañana.

El G7 de las principales economías occidentales indicó que pretende dar una respuesta «concreta» a los incendios, en su cumbre de este fin de semana en Biarritz. «La magnitud de los incendios (...) es preocupante y amenazante no solo para Brasil y otros países afectados, sino también para todo el mundo», justificó la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, por medio de su portavoz.

Francia e Irlanda indicaron por su lado que si Brasil no cumple con sus compromisos ambientales, podría verse amenazado el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

El alcalde de Manaos, la capital del estado Amazonas, Arthur Virgílio Neto, fustigó a Bolsonaro, en un discurso ante la Semana del Clima de América latina y el Caribe que este viernes se cierra en Salvador (noreste).

«El mundo ya no tolerará más una gobernanza irresponsable en la Amazonía (...). Negar el calentamiento global no es serio, no es inteligente», declaró.

Miles de manifestantes

Con gritos de «Salven la Amazonía» y «Bolsonaro tiene que irse», cientos de personas se manifestaron ante la embajada de Brasil en Londres.

Celebridades como Madonna, Ricky Martin, Novak Djokovic o Leonardo DiCaprio acentuaron la presión y organizaciones no gubernamentales llamaron a movilizaciones frente a embajadas y consulados de Brasil, aunque usando en numerosas ocasiones fotos antiguas o que no son de la región amazónica.

Por otra parte, más de 8 millones de firmas se han recogido a través de la plataforma Change.org con el objetivo de salvar el Amazonas, que comenzó a quemarse el 9 de agosto y que ha asolado más de 700.000 hectáreas. La petición que más firmas ha conseguido es la inicada en octubre de 2018 por Valeria Magalhaes y ya lleva casi cinco millones. Otra iniciativa que ha crecido mucho es la llevada a cabo por Gabriel Santos, un abogado que vive en Río Branco, en el corazón del Amazonas, y ya suma más de 2,4 millones de apoyos en su petición de frenar las llamas. « Pedimos a las autoridades que inicien una investigación a fondo sobre las causas del aumento de las quemas en esta región de Brasil y que apunten los culpables. El incendio ya llegó a Perú y Bolivia«.