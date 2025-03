Las urnas avalan las protestas en Hong Kong

zigor aldama Hong Kong Lunes, 25 de noviembre 2019, 07:41 | Actualizado 21:52h. Comenta Compartir

Stella Chen despertó este lunes con una sonrisa de oreja a oreja. Esta joven hongkonesa, que lleva casi seis meses participando en las manifestaciones que han puesto en jaque a la excolonia británica, no podía dar crédito a sus ojos. «Me fui a la cama poco después de la medianoche, cuando la ventaja de los candidatos demócratas no era muy amplia. Ver que hemos humillado al Gobierno en las urnas me ha convertido en la persona más feliz del mundo. Se ha demostrado que no existe una mayoría silenciosa contra las manifestaciones, sino una mayoría muy ruidosa en las calles», comentó a este diario.

En efecto, la victoria es apabullante. Los candidatos demócratas triunfaron en 388 de las 452 circunscripciones de Hong Kong y solo perdieron uno de los 18 distritos de la ciudad. Pero estos datos esconden uno mucho menos contundente: muchas de las votaciones han estado muy reñidas, y, en número de votos, los demócratas han obtenido en torno al 60%. Es un porcentaje que refleja una sociedad dividida y con una clara brecha generacional y social: la gente de mayor edad y residente en barrios más adinerados prefiere a los candidatos del orden establecido.

LA CLAVE: 60% es el porcentaje de voto de los demócratas. Lograron 388 de 452 concejales, pero en duelos muy reñidos.

En cualquier caso, la victoria da un espaldarazo a los manifestantes, que este lunes volvieron a salir a las calles para confirmar que las movilizaciones no acabarán con las elecciones. No en vano, varios centenares se acercaron hasta la Universidad Politécnica, sitiada desde hace días por la Policía a la espera de que se rindan las últimas decenas de estudiantes atrincherados en su interior, a fin de exigir que les dejen ir libremente. Y se anotaron también una victoria más: la Policía accedió a dejarlos ir en ambulancias sin arrestarlos, pero después de haberlos identificado.

Demandas pendientes

De paso, los activistas recordaron que aún tienen cuatro exigencias para el Gobierno, entre las que destacan una amnistía para los manifestantes detenidos y el sufragio universal para elegir al jefe del Ejecutivo local.

Carrie Lam, la mujer que ostenta ahora ese cargo, reconoció que las elecciones trascendieron el ámbito más local y sirvieron para que los ciudadanos expresasen su opinión sobre el rumbo político que debe seguir el centro financiero. «Respetamos los resultados de los comicios. Hay múltiples análisis e interpretaciones, pero muchos coinciden en señalar que reflejan la insatisfacción de la gente con la situación actual y los problemas enquistados de la sociedad. El Gobierno escuchará al público con seriedad para hacer una profunda reflexión», prometió en un comunicado.

La también presidenta de la formación prochina DAB reconoció la humillante derrota y puso su cargo en manos del partido, que rechazó la dimisión porque considera que son otros los elementos que han provocado la debacle. De hecho, algunos incluso señalaron a Carrie Lam como culpable, y ambos bandos coinciden en un punto: el inmovilismo que ha protagonizado la jefa del Ejecutivo solo logrará reactivar las protestas.

Ampliar Cary Lo, uno de los grandes triunfadores en las urnas. REUTERS El candidato que derrotó al político prochino más odiado Yuen Long es el territorio de Junius Ho, el político más odiado por los anticomunistas, y desde el domingo el escenario de una de las mayores victorias de la oposición. Cary Lo, de 37 años y encargado de combatir el blanqueo de capitales en un banco virtual, dio al traste con las ansias de reelección de Ho por 3.839 votos contra 2.626. El político derrotado se convirtió en bestia negra para los manifestantes el 21 de julio, cuando fue grabado riéndose y estrechando la mano de hombres con camisetas blancas sospechosos de atacar a manifestantes ataviados de negro. Cary Lo, voluntario en su tiempo libre para labores del Partido Demócrata en los últimos dos años, se ha ido convirtiendo en una figura familiar para los votantes de su distrito, donde se ocupa de «un montón de asuntos de los que debería haberse encargado Ho» -explica-, desde ayudar con un trámite legal a atender la falta de equipos acondicionadores de aire. El salto al activismo de Cary Lo llegó de la mano de la llamada 'revolución de los paraguas', las protestas que paralizaron gran parte de la excolonia británica durante 79 días en 2014. «Fue la primera vez que participé en un movimiento y también la primera vez que sufrí por el gas lacrimógeno», recuerda. Renovó su compromiso en junio, cuando las movilizaciones volvieron de nuevo a las calles. Durante la campaña suplió la falta de medios con conciertos comunitarios y vídeos en los que tocaba el piano. La estrategia funcionó. Este lunes, el día después de su victoria, condujo hasta la península de Kowloon para mostrar su apoyo a los encerrados en la Universidad Politécnica.