El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personal forense traslada el cuerpo de uno de los fallecidos en el tiroteo en Dallas. Reuters

Dos muertos en un tiroteo contra un centro de inmigración en Dallas

Los fallecidos se encontraban dentro de la instalación cuando un francotirador abrió fuego antes de quitarse la vida

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:02

La tensión migratoria en EEUU se agudizó el martes con un tiroteo ocurrido en un centro de inmigración de Dallas (Texas), donde decenas de familias ... latinoamericanas aguardaban noticias de los trámites de sus seres queridos. Lo que debía ser una mañana más de revisiones rutinarias se convirtió en una escena de pánico en la que murieron al menos dos inmigrantes que estaban detenidos y otros dos quedaron heridos. La ráfaga de disparos contra el edificio penetró también en un vehículo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  2. 2 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  3. 3 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  4. 4 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  5. 5 Un 'Pelayón' o un cine al aire libre, entre las propuestas para transformar El Rinconín en Gijón
  6. 6 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?
  7. 7 «Te voy a trocear»: a juicio por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta
  8. 8

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  9. 9

    Deducciones a las familias y matrículas gratis en todos los cursos de la Universidad: las nuevas promesas de Barbón
  10. 10 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dos muertos en un tiroteo contra un centro de inmigración en Dallas

Dos muertos en un tiroteo contra un centro de inmigración en Dallas