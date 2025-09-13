El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un agente lleva a un migrante esposado en la base de Guantánamo. EFE

La Justicia avala la retirada de la protección legal a más de 400.000 migrantes en EE UU

La Administración Trump suprimió el permiso temporal de residencia concedido por Biden a personas llegadas de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba

María Rego

María Rego

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:23

Donald Trump acumula unos cuantos varapalos judiciales a su política migratoria, con la que pretende expulsar al menos a 11 millones de extranjeros de Estados ... Unidos, pero en esta ocasión ha recibido el respaldo de la Justicia a una de sus medidas más controvertidas. Un tribunal federal de apelaciones ha avalado su decisión de retirar el estatus legal temporal de más de 430.000 personas que llegaron entre octubre de 2022 y enero de 2025 –cuando el republicano recuperó el poder– a territorio estadounidense procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. El 'parole' humanitario, como se conoce a esta protección especial, les fue concedido bajo el amparo de la Administración Biden, que ofreció permisos de trabajo a quienes entraran por vía aérea y pasaran los correspondientes controles de seguridad.

