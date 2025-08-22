El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una protesta a las puertas de 'Alligator Alcatraz'. EFE

Una jueza ordena el desmantelamiento de 'Alligator Alcatraz', la cárcel rodeada de caimanes impulsada por Trump

La magistrada de Florida Kathleen M. Williams impide el ingreso de nuevos internos y da sesenta días para su cierre por razones medioambientales

María Rego

María Rego

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:13

La controvertida política migratoria impulsada por Donald Trump ha recibido un nuevo revés judicial. Una jueza federal ha prohibido el ingreso de más presos en ... el 'Alcatraz' de Florida, el centro de detención para extranjeros abierto este mismo verano, y ha ordenado su desmantelamiento en un plazo máximo de sesenta días. La decisión de Kathleen M. Williams, no tiene nada que ver con las condiciones que soportan los internos en esta cárcel -conocida como 'Alligator Alcatraz' por la presencia de caimanes- sino con razones medioambientales, ya que las instalaciones se habrían construido sin el correspondiente informe de impacto que marca la ley.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  3. 3 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  4. 4 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón
  5. 5 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  6. 6 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  7. 7 Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen»
  8. 8 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  9. 9 Incendios forestales en Asturias: Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes
  10. 10 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una jueza ordena el desmantelamiento de 'Alligator Alcatraz', la cárcel rodeada de caimanes impulsada por Trump

Una jueza ordena el desmantelamiento de &#039;Alligator Alcatraz&#039;, la cárcel rodeada de caimanes impulsada por Trump