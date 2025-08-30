El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una manifestación en contra de las deportaciones de migrantes en Philipsburg (Pensilvania). Reuters

Una jueza bloquea las expulsiones rápidas de migrantes impulsadas por Trump

La resolución considera que este proceso puede dar lugar a deportaciones «erróneas» al impedir que haya un proceso legal previo y dejar al extranjero sin opción de demostrar que lleva más de dos años en EE UU

María Rego

María Rego

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:57

Nuevo revés judicial para la política migratoria impulsada por Donald Trump. Una jueza federal ha bloqueado las expulsiones rápidas de migrantes de territorio estadounidense al ... considerar que este proceso exprés puede provocar deportaciones «erróneas». La magistrada critica, además, que esta práctica se haya extendido a todo el país desde el regreso del magnate a la Casa Blanca aunque no cuestiona su «aplicación en la frontera» con México, la principal puerta de entrada de extranjeros a EE UU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  2. 2

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  3. 3 El Sporting solo sabe ganar
  4. 4

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  5. 5 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  6. 6

    DuPont se queda sin fabricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  7. 7

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  8. 8 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  9. 9 Estas son las calles de Gijón que estarán cortadas al tráfico por el triatlón del Santa Olaya
  10. 10 Golpe de la Guardia Civil de Asturias a un grupo dedicado al robo de cobre: cinco detenidos y más de 3.600 kilos recuperados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una jueza bloquea las expulsiones rápidas de migrantes impulsadas por Trump

Una jueza bloquea las expulsiones rápidas de migrantes impulsadas por Trump