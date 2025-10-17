El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Empate a ceros al descanso
Donald Trump, durante su intervención antes de la cita con Zelenski. Reuters

«España no ha sido leal con la OTAN y debe ser reprendida», insiste Trump

El presidente de EE UU vuelve a criticar al Gobierno de Sánchez por no elevar el gasto militar aunque esta vez no habla de «expulsar» al país de la Alianza

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:40

Comenta

Antes de reunirse este viernes en privado con Volodímir Zelenski y a preguntas de los periodistas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado ... de nuevo contra el Gobierno de España por negarse a elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB acordado por los miembros de la OTAN en la cumbre de junio. «España no ha sido leal con la OTAN (...) Creo que debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo lo que han hecho, pero es asunto suyo, es asunto de la OTAN y de España», manifestó minutos antes de su encuentro bilateral con el mandatario ucraniano. En esta ocasión, el magnate evitó pedir la «expulsión» de España de la Alianza, algo que no está contemplado en las normas internas del organismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  5. 5 La Policía Nacional investiga un nuevo robo en un piso del barrio de Nuevo Gijón
  6. 6 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  7. 7 Una camarera intercepta a un ladrón de repartidores de comida en Gijón
  8. 8

    17-O Asturias, manifestación contra el peaje de la autopista del Huerna
  9. 9 Último adiós José Manuel Espinosa, un «buen compañero, aguerrido y bondadoso»
  10. 10 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «España no ha sido leal con la OTAN y debe ser reprendida», insiste Trump

«España no ha sido leal con la OTAN y debe ser reprendida», insiste Trump