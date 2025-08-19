El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Kayle Bates, condenado a muerte por el asesinato de Janet Renee White en 1982. AFP

Estados Unidos ejecuta a un hombre 42 años después de ser condenado

Kayle Bates asesinó a una mujer que había secuestrado previamente de su oficina en 1982

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 19 de agosto 2025, 21:37

Un hombre de 67 años será ejecutado este martes con una inyección letal en el Estado de Florida casi medio siglo después de ser condenado ... a muerte. El varón asesinó a una mujer que había secuestrado previamente de su oficina en 1982.

