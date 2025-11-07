Un paquete sospechoso enferma a varias personas en la base militar del Air Force One de Trump

Un paquete sospechoso entregado el jueves en la base militar estadounidense de Andrews, conocida por alojar el avión Air Force One del presidente estadounidense, Donald ... Trump, ha enfermado a varias personas al entrar en contacto con el polvo blanco que llevaba en su interior. Según ha informado la CNN, citando un comunicado de las autoridades del recinto, ubicado a las afueras de Washington D.C., los afectados han tenido que ser trasladados a un centro médico y algunos han requerido hospitalización.

A causa del incidente, la base tuvo que ser parcialmente desalojada. «Como medida de precaución, se evacuaron el edificio -donde se abrió el sobre- y el inmueble contiguo, y se estableció un cordón de seguridad alrededor de la zona», indica la nota difundida por los responsables de la base de Andrews. Entretanto, los afectados eran trasladados de inmediato al Centro Médico Malcolm Grove, ubicado en el mismo recinto militar.

Tal y como relataron a la CNN dos fuentes familiarizadas con la investigación, el paquete contenía un polvo blanco desconocido. Concluidas la primera inspección, los servicios de emergencia de la base determinaron que no existía ninguna amenaza inmediata y entregaron la escena a la Oficina de Investigaciones Especiales. Una prueba de campo inicial realizada por el equipo de materiales peligrosos no detectó nada peligroso, pero las pesquisas continúan.

La base de Andrews, que acoge el avión presidencial, se utiliza frecuentemente para vuelos de altos funcionarios del Gobierno estadounidense. El aterrizaje último del presidente Donald Trump en esta base fue el miércoles en un vuelo de Air Force One que lo trasladó desde Florida, donde asistió a un foro empresarial.