El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El Air Force One, en la base militar estadounidense de Andrews. AFP

Un paquete sospechoso enferma a varias personas en la base militar del Air Force One de Trump

Las autoridades evacúan las instalaciones y han trasladado a un centro médico a los afectados tras entrar en contacto con un polvo blanco

T. Díaz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

Un paquete sospechoso entregado el jueves en la base militar estadounidense de Andrews, conocida por alojar el avión Air Force One del presidente estadounidense, Donald ... Trump, ha enfermado a varias personas al entrar en contacto con el polvo blanco que llevaba en su interior. Según ha informado la CNN, citando un comunicado de las autoridades del recinto, ubicado a las afueras de Washington D.C., los afectados han tenido que ser trasladados a un centro médico y algunos han requerido hospitalización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  2. 2 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  3. 3 La directora de la Guardia Civil destata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  4. 4 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  5. 5

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  6. 6 La entrevista de Queipo a Ayuso: «Eres el referente para los que creemos en que la política necesita autenticidad»
  7. 7

    La inspección de Trabajo se lanza contra las grandes tecnológicas para vigilar el uso de sus algoritmos
  8. 8

    «En Asturias tratamos muy bien el cáncer, pero hay que ayudar a las personas»
  9. 9 El Principado reconoce haber matado a once lobos y localizado los restos de otros ocho
  10. 10 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un paquete sospechoso enferma a varias personas en la base militar del Air Force One de Trump

Un paquete sospechoso enferma a varias personas en la base militar del Air Force One de Trump