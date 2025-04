Trump advierte a Rusia, Siria e Irán ante una nueva crisis humanitaria en Idlib

caroline conejero Nueva York Jueves, 26 de diciembre 2019, 22:49 | Actualizado 22:58h. Comenta Compartir

La escalada bélica en Idlib y el éxodo de civiles sirios hacia la vecina Turquía provocó este jueves la intervención del presidente de EE UU, Donald Trump, en favor de los esfuerzos de su aliado en la zona, que teme una crisis humanitaria dentro de su territorio. Trump advirtió a Rusia, Siria e Irán sobre la masacre de civiles que está teniendo lugar en la provincia durante la ofensiva conjunta para recuperar Idlib, el último bastión importante de rebeldes que permanece levantado contra el régimen del presidente Bashar el-Asad.

En su llamada a través de Twitter Trump exhortó a Rusia y Siria a no cometer «un grave error humanitario» al tiempo que elogió a Turquía por su intento por detener la «carnicería». El Ejército de El- Asad, con apoyo aéreo, ruso ha intensificado la ofensiva sobre Idlib en el mes de diciembre con una oleada de bombardeos letales en los últimos días que han causado la muerte de civiles y ha desplazado de sus casas ya a más de 100.000 personas.

LA CLAVE: «Horrible tragedia». Naciones Unidas estima que 500 niños murieron o fueron heridos en los primeros 9 meses del año

La huída de refugiados en dirección a la frontera turca ha hecho saltar la alarma internacional ante la nueva crisis humanitaria que se avecina mientras Turquía ya ha advertido que no podrá hacerse cargo por sí misma de todos los desplazados. Cientos de familias desesperadas se aglomeran ya desde abril, cuando comenzó la campaña en la provincia de Idlib, en campos abiertos donde trabajadores de rescate turcos tratan de ayudarles a medida que entra el invierno y la ayuda escasea.

El Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que esta semana indicó estar haciendo todo lo posible para conseguir que Rusia detenga la violencia en Idlib, aseguró que, tras conversaciones con la delegación turca en Moscú, Rusia ayudará a parar los ataques. Erdogan advirtió el pasado domingo que Turquía, que ya alberga la cifra más alta de refugiados sirios del mundo, no podrá aceptar otra oleada de refugiados y no podrá soportar el peso sola.

'Vertedero' de desplazados

La ONU alertó la semana pasada de que se avecina «la más horrible de las tragedias» en Idlib, que calificó como 'vertedero' para las fuerzas de oposición y la población civil que han sido gradualmente desplazados desde otros territorios. Naciones Unidas señaló el martes que más de 500 niños han muerto o resultado heridos en los primeros 9 meses de 2019 y al menos 65 resultaron heridos o murieron en los bombardeos sólo en el mes de diciembre.

El presidente turco señaló que más de 80.000 personas se encuentran en movimiento en dirección a la frontera turca y una nueva crisis humanitaria como la de 2015 será inevitable si no se detiene la violencia en Idlib. Trump, que en los últimos meses ha buscado un acercamiento a Erdogan, elogió a Turquía en su mensaje por sus esfuerzos de mediación, a pesar de que Ankara no sólo no ha sido capaz de terminar con la violencia, sino que en meses recientes ha liderado su propia ofensiva contra los kurdos, antiguos aliados de EE UU en Siria. Un acercamiento que ha tolerado incluso la compra de Ankara del sistema de defensa de misiles ruso S-400.

Por su parte, los ejércitos de Rusia y Siria han negado esta semana las acusaciones de bombardeos indiscriminados en zonas de civiles señalando que la ofensiva va dirigida a combatir a los militantes islamistas de corte yihadista. Estados Unidos y Rusia han venido cruzado un cáustico intercambio de palabras ante la operación militar en Idlib, en el que el Kremlin acusó a la Casa Blanca de sostener una visión sesgada de la situación que amenaza con desestabilizar la región. Según el Kremlin, la advertencia de Trump no considera las potenciales consecuencias negativas en Siria, donde Idlib se ha convertido en «un nido de terroristas» que amenazan a las fuerzas rusas establecidas temporalmente en la región.