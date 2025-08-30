El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andréi Parubi (a la izquierda) saluda en 2018 al entonces presidente ucraniano, Petro Poroshenko. AFP

Asesinan a tiros al expresidente del Parlamento ucraniano

Andréi Parubi, que antes ejerció como secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, ha fallecido este sábado en Leópolis

M. R.

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:26

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andréi Parubi, ha sido asesinado este sábado en Leópolis. ... El presidente de la exrepública soviética, Volodímir Zelenski, ha sido el encargado de comunicar el suceso, del que apenas han trascendido detalles por ahora. La Policía se ha limitado a indicar que «una personalidad pública y política y bastante conocida» había muerto en esta ciudad ubicada en el oeste del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  2. 2

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  3. 3 El Sporting solo sabe ganar
  4. 4

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  5. 5

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  6. 6

    DuPont se queda sin fabricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  7. 7 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  8. 8 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  9. 9 Estas son las calles de Gijón que estarán cortadas al tráfico por el triatlón del Santa Olaya
  10. 10 Golpe de la Guardia Civil de Asturias a un grupo dedicado al robo de cobre: cinco detenidos y más de 3.600 kilos recuperados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asesinan a tiros al expresidente del Parlamento ucraniano

Asesinan a tiros al expresidente del Parlamento ucraniano