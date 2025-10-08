El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Un altar en recuerdo de Madeleine McCann.

Juzgan a la joven polaca que aseguró ser Madeleine McCann y acosó a su familia

Julia Wandelt mandó decenas de mensajes y llamó insistentemente a los padres de Maddie, desaparecida en 2007 en Portugal y cuyo caso sigue abierto

María Rego

María Rego

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:10

Comenta

La familia McCann vuelve a estar bajo el foco. Si hace menos de un mes se enfrentaba a la salida de prisión de Christian Brückner, ... el principal sospechoso de la desaparición de su hija Madeleine, ahora le ha tocado verse cara a cara con la joven que aseguró ser aquella niña pese a las pruebas científicas «inequívocas» que lo descartan. La polaca Julia Wandelt, de 24 años, es desde el pasado lunes juzgada en Leicester, en el Reino Unido, por el supuesto hostigamiento al que sometió durante más de dos años a los padres y los hermanos de la menor a la que se perdió la pista en Portugal en 2007. Los fiscales sostienen que la joven -que niega los hechos- llevó a cabo «una campaña de acoso bien planificada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  5. 5 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  6. 6 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  7. 7 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  8. 8 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  9. 9 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  10. 10 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Juzgan a la joven polaca que aseguró ser Madeleine McCann y acosó a su familia

Juzgan a la joven polaca que aseguró ser Madeleine McCann y acosó a su familia