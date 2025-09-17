El principal sospechoso de la desaparición de la niña Maddie McCann abandona la cárcel

El principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine 'Maddie' McCann, el alemán Christian Brückner, abandonó este miércoles la prisión de Sehnde, en ... el Estado federado germano de la Baja Sajonia, tras cumplir condena por la violación de una mujer septuagenaria en Portugal en 2005. Brückner, de 48 años de edad, es considerado por la Fiscalía de Braunschweig como el más probable autor del probable secuestro y asesinato de la pequeña de tres años en 2007 en la región lusa del Algarve.

Sin embargo, la falta de pruebas concretas que le relacionen con ese caso ha hecho que el hombre con amplios antecedentes por delitos sexuales, robo y posesión de estupefacientes fuera puesto en libertad. La Fiscalía de Braunschweig anunció sus sospechas y la apertura de una investigación ya en 2020, pero desde entonces no ha formulado una acusación en firme contra Brückner ni solicitado formalmente su procesamiento ante la falta de evidencias claras que le relacionen con la desaparición de Maddie.

Según varios medios locales, Brückner abandonó la cárcel a bordo del automóvil de su abogado y escoltado por dos vehículos policiales, aunque las autoridades penitenciarias no confirmaron su puesta en libertad. La Fiscalía encargada del caso había anunciado hace ya semanas que este 17 de septiembre era la fecha para su liberación tras cumplir una condena de 7 años y medio de cárcel por la violación de una mujer estadounidense de 72 años. El año pasado un tribunal de Braunchweig le declaró inocente de otros casos de violación, también en Portugal.

La puesta en libertad de Brückner ha alarmado a la justicia y policía alemanas ante el peligro de que reincida en delitos de carácter sexual. La Audiencia de Hildesheim ordenó por ello que el hombre con antecedentes también por pedofilia lleve permanentemente una tobillera electrónica para controlar sus movimientos, dictó la retirada de su pasaporte y estableció que su documento de identidad solo tenga validez en territorio alemán, además de prohibirle viajar al extranjero.

«Desde nuestro punto de vista hay que partir del supuesto de que reincidirá», señaló Christian Wolters, portavoz de esa acusación pública recientemente. La misma opinión manifestó el perito psiquiátrico oficial en el último proceso celebrado contra su persona. «Mientras no exista otra orden de detención y esa no existe por el momento será un hombre libre y podrá hacer lo que le dé la gana», reconoció el portavoz de la Fiscalía de Braunschweig.

«Campaña de precondena»

Friedrich Fülscher, que acudió a recogerle de prisión y es el abogado del sospechoso de la desaparición de Maddie McCann, ha criticado el debate abierto en torno a la puesta en libertad de su cliente. Fülscher considera que se ha desatado una «campaña masiva de precondena» y declarado que «si hubiera existido una sospecha fundada, hace tiempo que se habría presentado una acusación» contra Brückner.

El letrado no ha querido informar sobre el lugar en el que residirá a partir de ahora su cliente, que además tendrá que presentarse regularmente ante las autoridades y al que le ha sido asignado un funcionario que vigilará su reingreso en la sociedad.

Brückner vivió largo tiempo en el sur de Portugal, donde realizaba trabajos eventuales y pequeños robos en hoteles y residencias vacacionales. Su última residencia en Alemania antes de trasladarse a Portugal fue en la Baja Sajonia, de ahí que la justicia de ese Estado federado se encargue de su caso.

Maddie desapareció el 3 de mayo de 2007 poco antes de su cuarto cumpleaños del apartamento que ocupaba su familia en un complejo vacacional en la localidad de Praia da Luz en la costa del Algarve mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. Pese a las amplias investigaciones policiales llevadas a cabo por agentes de varios países se carece de toda pista sobre el paradero de la pequeña.